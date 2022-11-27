عودوا إلى تورونتو بانتظار 2026

في مشاركة أخيرة قبل استضافة الحدث الكروي الأكبر لم يتمكن منتخب كندا من الوصول لدور الـ 16 في كأس العالم 2022.

ظهور كندا في المباراة الثالثة من دور المجموعات سيكون هو الأخير في نسخة 2022 لندوعهم قبل رؤيتهم مرة أخرى في 2026 عندما تقام البطولة على أرضهم في تورونتو.

وحقق منتخب كرواتيا الفوز على كندا بأربعة أهداف مقابل هدفا واحد في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

الخسارة جعلت منتخب كندا يفقد فرصة التأهل لدور الـ 16 ليخرج رسميا من المجموعات ليكون ثاني المودعين للبطولة بعد منتخب قطر.

وارتفع رصيد كرواتيا للنقطة الرابعة في صدارة المجوعة بفارق الأهداف عن المغرب صاحب المركز الثاني بينما توقف رصيد كندا بدون نقاط في المركز الرابع خلف بلجيكا صاحبة الثلاثة نقاط.

سجل أهداف كرواتيا في المباراة كل من أندري كراماريتش وماركو ليفايا ولوفرو ماير بينما سجل ألفونسو دافيز هدف كندا.

التشكيل

بدأ منتخب كرواتيا المباراة بثلاثي في وسط الملعب مكون من لوكا مودريتش ومارسيلو بروزوفيتش وماتيو كوفاسيتش، بينما بدأ ألفونسو دافيز جناح أيسر في تشكيل كندا.

🔴 تشكيل كندا وكرواتيا لمواجهة اليوم، ثلاثي هجومي في تشكيل كندا، ومودريتش يقود تشكيل كرواتيا pic.twitter.com/ApgfqwNyqu — FilGoal (@FilGoal) November 27, 2022

أحداث المباراة

تقدم دافيز لكندا مبكرا في الدقيقة الثانية من المباراة برأسية رائعة مستغلا عرضية من تاجون بوتشانان.

هدف دافيز هو الأول لكندا في تاريخ المشاركات في كأس العالم بعد مشاركة وحيدة في 1986 لم يسجل بها أي أهداف.

وألغى الحكم هدف التعادل لكرواتيا عن طريق كراماريتش بعد عمل فردي رائع في الدقيقة الـ 25 ولكن اتضح وجود حالة تسلل في بداية الهجمة.

وتألق بورجان حارس كندا أمام تسديدة ماركو ليفايا في الدقيقة الـ 36.

وبعد دقيقة واحدة افتتح كراماريتش أهداف كرواتيا وتعادل في مستغلا عرضية من بيريسيتش ليسدد الكرة في الشباك بيسراه.

وقبل دقيقة من نهاية الشوط الأول أضاف ليفايا الهدف الثاني بتسديدة أرضية رائعة على يمين الحارس.

وفي الشوط الثاني كاد كراماريتش أن يضيف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس تألق في إبعادها.

وبعد دقيقتين وتحديدا في الدقيقة الـ 55 تألق ليفاكوفيتش حارس كرواتيا في إبعاد تسديدة رائعة من جوناثان دافيد.

وفي الدقيقة الـ 70 عاد كراماريتش ليسجل الهدف الثالث لكرواتيا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية جديدة من بيريسيتش.

وأنهى لوفرو ماير رباعية كرواتيا في الدقيقة الـ 93 بهدف من هجمة مرتدة انتهت بانفراد من وسط الملعب ليمررميسلاف أورسيتش الكرة لماير الذي وضعها في الشباك الخالية.

وسيلعب كرواتيا مباراته المقبلة ضد بلجيكا يوم الخميس 1 ديسبمر ويكفيه التعادل للتأهل لدور الـ 16.

بينما سيلعب منتخب كندا مباراته الأخيرة في كأس العالم 2022 ضد المغرب في مباراة سيحاول تحقيق فوزه الأول بكأس العالم تاريخيا بها وإن كانت تحصيل حاصل.