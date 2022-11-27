تشكيل ألمانيا - تعديلان لمواجهة إسبانيا.. مولر يتقدم إلى الأمام

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 19:49

كتب : FilGoal

توماس مولر - ألمانيا أمام اليابان

أعلن ديتر هانزي فليك مدرب منتخب ألمانيا عن تشكيل فريقه لمواجهة إسبانيا في قمة منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العالم 2022.

وشهد التشكيل تعديلين على التشكيل السابق الذي واجه اليابان، بخروج نيكو شلوتربيك من الدفاع ودخول تيلو كيرير بدلا منه، وخروج كاي هافيرتز وإضافة ليون جوريتسكا إلى الوسط.

وجاء تشكيل الألمان كالتالي:

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حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: تيلو كيرير - نيكلاس زوله - أنطونيو روديجير - دافيد راوم

خط الوسط: جوشوا كيميتش - ليون جوريتسكا - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: سيرج جنابري - توماس مولر - جمال موسيالا

وخسر منتخب ألمانيا مباراته الأولى أمام اليابان 2-1، فيما فاز منتخب إسبانيا على كوستاريكا بسبعة أهداف دون رد.

وفاز منتخب كوستاريكا على اليابان بهدف دون رد، ليصبح رصيد كل فرق المجموعة 3 نقاط عدا ألمانيا حتى الآن.

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