تشكيل إسبانيا – كارباخال أساسي.. ورودري مدافع مجددا أمام ألمانيا

أعلن لويس إنريكي إنريكي مارتينيز المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن تشكيل بلاده لمواجهة ألمانيا في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة لكأس العالم 2022.

وشهد التشكيل تغييرًا وحيدًا عن الذي واجه كوستاريكا قبل أيام، بدخول داني كارباخال ظهير ريال مدريد بدلًا من سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي.

كما يواصل لويس إنريكي الدفع بـ رودري في عمق الدفاع بجوار أيمريك لابورت.

وتتصدر إسبانيا المجموعة برصيد 3 نقاط من فوزها الساحق على كوستاريكا 7-0.

🚨 OFICIAL | ¡¡ASÍ SALIMOS ANTE ALEMANIA!! 👥 Este es el once inicial planteado por @LUISENRIQUE21 para el partidazo de esta noche ante @DFB_Team. 🥰 Tenemos un equipazo, ¿eh? ¡¡Vamos a por el triunfo, chicos!! #VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/LnCvdEXlwR — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 27, 2022

تشكيل إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: داني كارباخال – رودري – أيمريك لابورت – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – جافي – بيدري

الهجوم: فيران توريس – ماركو أسينسيو – داني أولمو

دكة البدلاء: روبيرت سانشيز – دافيد رايا – باو توريس – إيريك جارسيا – هوجو جيامون – سيزار أزبيليكويتا – أليكس بالدي – ماركوس يورينتي – كارلوس سولير – كوكي – جيريمي بينو – أنسو فاتي - - نيكو ويليامز – بابلو سارابيا – ألفارو موراتا