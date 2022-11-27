تشكيل إسبانيا – كارباخال أساسي.. ورودري مدافع مجددا أمام ألمانيا

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 19:46

كتب : FilGoal

داني كارباخال - إسبانيا

أعلن لويس إنريكي إنريكي مارتينيز المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن تشكيل بلاده لمواجهة ألمانيا في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة لكأس العالم 2022.

وشهد التشكيل تغييرًا وحيدًا عن الذي واجه كوستاريكا قبل أيام، بدخول داني كارباخال ظهير ريال مدريد بدلًا من سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي.

كما يواصل لويس إنريكي الدفع بـ رودري في عمق الدفاع بجوار أيمريك لابورت.

وتتصدر إسبانيا المجموعة برصيد 3 نقاط من فوزها الساحق على كوستاريكا 7-0.

تشكيل إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: داني كارباخال – رودري – أيمريك لابورت – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – جافي – بيدري

الهجوم: فيران توريس – ماركو أسينسيو – داني أولمو

دكة البدلاء: روبيرت سانشيز – دافيد رايا – باو توريس – إيريك جارسيا – هوجو جيامون – سيزار أزبيليكويتا – أليكس بالدي – ماركوس يورينتي – كارلوس سولير – كوكي – جيريمي بينو – أنسو فاتي - - نيكو ويليامز – بابلو سارابيا – ألفارو موراتا

كأس العالم إسبانيا قطر 2022 كأس العالم 2022
نرشح لكم
كرنفال في الجول - دخل حالة اكتئاب لانخفاض مستواه.. موراتا رجل مباراة إسبانيا وألمانيا سيناريوهات تأهل إسبانيا وألمانيا.. أكبر مفاجأة في تاريخ كأس العالم واردة فولكروج يكسر رقما سلبيا للاعبي بريمن مع ألمانيا في كأس العالم شوط المدربين عادل رقم مدافع.. موراتا يصبح الهداف التاريخي الخامس لإسبانيا كورتوا: الهزيمة من المغرب قد تكون إشارة للعودة لنكون أنفسنا كرنفال كأس العالم - شبيه دافور سوكر.. كراماريتش رجل مباراة كرواتيا وكندا منتخب السعودية يعلن إصابة محمد البريك في عضلة الساق
أخر الأخبار
كرنفال في الجول - دخل حالة اكتئاب لانخفاض مستواه.. موراتا رجل مباراة إسبانيا وألمانيا 2 دقيقة | قطر 2022
سيناريوهات تأهل إسبانيا وألمانيا.. أكبر مفاجأة في تاريخ كأس العالم واردة 14 دقيقة | قطر 2022
فولكروج يكسر رقما سلبيا للاعبي بريمن مع ألمانيا في كأس العالم 32 دقيقة | قطر 2022
شوط المدربين 38 دقيقة | قطر 2022
عادل رقم مدافع.. موراتا يصبح الهداف التاريخي الخامس لإسبانيا 53 دقيقة | قطر 2022
مران الزمالك - عودة فيريرا واستمرار تأهيل شيكابالا ساعة | الكرة المصرية
كورتوا: الهزيمة من المغرب قد تكون إشارة للعودة لنكون أنفسنا ساعة | قطر 2022
بعدما هز شباك المقاولون.. كريم فؤاد يسجل آخر 3 أهداف لـ الأهلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط