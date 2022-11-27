الركراكي: حديثي قبل المباراة لم يكن لإثارة الانتباه.. والهدف الأول حررنا

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 19:13

كتب : FilGoal

وليد الركراكي مدرب المغرب

شدد وليد الركراركي مدرب منتخب المغرب على أن فريقه لم يتأهل بعد على الرغم من الفوز على بلجيكا.

وحقق منتخب المغرب الفوز على بلجيكا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من كأس العالم 2022.

اقرأ: معلومات عن الركاراكي وجميع لاعبي كأس العالم 2022

أخبار متعلقة:
مارتينيز: خسرنا المباراة لحظة استقبال هدف المغرب الأول.. كانت كرة ميتة كأس مصر - رغم الطرد.. بيراميدز يجتاز البنك الأهلي ويضرب موعدا مع الزمالك كرواتيا تحقق إنجازا غائبا في كأس العالم منذ الأسطورة دافور سوكر كرنفال في الجول - منير المحمدي.. شارك قبل لحظات من بداية المباراة

وقال الركراكي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لعبنا أمام واحد من أكبر فرق العالم ولديهم لاعبين رائعين وإذا لم نقدم 100% مما لدينا لما كنا انتصرنا ولكن مع هؤلاء المشجعين واللاعبين والروح يمكننا تقديم أفضل أداء".

وتابع "يمكن أن نفرح بالفوز ولكن البطولة لم تنته بعد نحن نمتلك 4 نقاط حاليا وعلينا أن نستعيد لياقتنا سريعا من أجل اللعب ضد كندا وهو منتخب يلعب بشكل جيد وعليه تحقيق الانتصار ليتأهل".

وشدد "لم يكن تأكيدي على إمكانية الفوز على بلجيكا لإثارة الانتباه فهناك دول متقدمة عليهم سواء على مستوى اللاعبين أو الخبرة".

وأضاف "لم أكن مع المنتخب سوى من 4 أشهر، اليوم دافعنا كمنتخب كبير وانتظرنا الفرصة وعلمنا أننا لو لعبنا كالشوط الأول لكانت القاتورة كبيرة".

وواصل "الهدف الأول حررنا وكنا نعلم أنه علينا الدفاع للحفاظ على النتيجة واللعب على الهجمة المرتدة وأنا سعيد بالنتيجة لأنها أمر رائع للمغرب".

وتصدر منتخب المغرب مجموعته برصيد 4 نقاط بعد الفوز بفارق نقطة واحدة عن بلجيكا قبل مباراة كرواتيا وكندا الجارية حاليا.

المغرب بلجيكا كأس العالم 2022 قطر 2022 وليد الركراكي
نرشح لكم
طبيب المغرب يكشف سبب غياب بونو ويروي معجزة تجهيز أبو خلال سيناريوهات تأهل المغرب وبلجيكا.. صدارة أسود الأطلس حلم واقعي للغاية عودوا إلى تورونتو بانتظار 2026 تشكيل ألمانيا - تعديلان لمواجهة إسبانيا.. مولر يتقدم إلى الأمام تشكيل إسبانيا – كارباخال أساسي.. ورودري مدافع مجددا أمام ألمانيا مارتينيز: خسرنا المباراة لحظة استقبال هدف المغرب الأول.. كانت كرة ميتة كرواتيا تحقق إنجازا غائبا في كأس العالم منذ الأسطورة دافور سوكر كرنفال في الجول - منير المحمدي.. شارك قبل لحظات من بداية المباراة
أخر الأخبار
طبيب المغرب يكشف سبب غياب بونو ويروي معجزة تجهيز أبو خلال 15 دقيقة | قطر 2022
سيناريوهات تأهل المغرب وبلجيكا.. صدارة أسود الأطلس حلم واقعي للغاية 31 دقيقة | قطر 2022
عودوا إلى تورونتو بانتظار 2026 34 دقيقة | قطر 2022
بركلات الترجيح.. الأهلي يعبر عقبة المقاولون إلى نصف نهائي كأس مصر 43 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل ألمانيا - تعديلان لمواجهة إسبانيا.. مولر يتقدم إلى الأمام 54 دقيقة | قطر 2022
تشكيل إسبانيا – كارباخال أساسي.. ورودري مدافع مجددا أمام ألمانيا 57 دقيقة | قطر 2022
الركراكي: حديثي قبل المباراة لم يكن لإثارة الانتباه.. والهدف الأول حررنا ساعة | قطر 2022
مارتينيز: خسرنا المباراة لحظة استقبال هدف المغرب الأول.. كانت كرة ميتة ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط