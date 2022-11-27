الركراكي: حديثي قبل المباراة لم يكن لإثارة الانتباه.. والهدف الأول حررنا

شدد وليد الركراركي مدرب منتخب المغرب على أن فريقه لم يتأهل بعد على الرغم من الفوز على بلجيكا.

وحقق منتخب المغرب الفوز على بلجيكا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من كأس العالم 2022.

اقرأ: معلومات عن الركاراكي وجميع لاعبي كأس العالم 2022

وقال الركراكي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لعبنا أمام واحد من أكبر فرق العالم ولديهم لاعبين رائعين وإذا لم نقدم 100% مما لدينا لما كنا انتصرنا ولكن مع هؤلاء المشجعين واللاعبين والروح يمكننا تقديم أفضل أداء".

وتابع "يمكن أن نفرح بالفوز ولكن البطولة لم تنته بعد نحن نمتلك 4 نقاط حاليا وعلينا أن نستعيد لياقتنا سريعا من أجل اللعب ضد كندا وهو منتخب يلعب بشكل جيد وعليه تحقيق الانتصار ليتأهل".

وشدد "لم يكن تأكيدي على إمكانية الفوز على بلجيكا لإثارة الانتباه فهناك دول متقدمة عليهم سواء على مستوى اللاعبين أو الخبرة".

وأضاف "لم أكن مع المنتخب سوى من 4 أشهر، اليوم دافعنا كمنتخب كبير وانتظرنا الفرصة وعلمنا أننا لو لعبنا كالشوط الأول لكانت القاتورة كبيرة".

وواصل "الهدف الأول حررنا وكنا نعلم أنه علينا الدفاع للحفاظ على النتيجة واللعب على الهجمة المرتدة وأنا سعيد بالنتيجة لأنها أمر رائع للمغرب".

وتصدر منتخب المغرب مجموعته برصيد 4 نقاط بعد الفوز بفارق نقطة واحدة عن بلجيكا قبل مباراة كرواتيا وكندا الجارية حاليا.