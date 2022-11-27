مارتينيز: خسرنا المباراة لحظة استقبال هدف المغرب الأول.. كانت كرة ميتة

تأسف روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، على رد فعل فريقه بعد تلقي هدف المغرب الأول.

المغرب حقق فوزا تاريخيا على بلجيكا بهدفين دون رد في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2022.

وصرّح مارتينيز بعد اللقاء: "إنها نتيجة صعبة، الهدف الأول أثّر على النتيجة النهائية، كانت كرة ميتة، لم نستطع فرض أسلوبنا".

وأضاف المدرب الإسباني: "يجب أن نتحد ونصدر رد فعل في المباراة المقبلة، هذه الأمور تحدث في كأس العالم".

وأشار: "تمركزنا الدفاعي في لقطة الهدف هو نفسه الذي طبّقناه خلال آخر 6 سنوات، هذه ليست المشكلة، كانت كرة جيدة ولا علاقة بتسجيلها بتمركزنا".

وتابع: "مررنا ببعض اللحظات الجيدة، لكن لم نستطع خلق فرص محققة، كانت نصف فرص، وفوق ذلك سمحنا باستقبال هذا الهدف الذي سُجل في شباكنا، مما غير الأمور بشكل كامل".

وأوضح: "لحظة استقبال الهدف الأول فقدنا نسقنا ولم نستطع التماسك أو الظهور بشكل مترابط في الثلث الأخير".

وشدد: "كنا نعرف أن المغرب سيتكتل بكثير من اللاعبين خلف الكرة، ولم نستطع فك هذا التكتل، خسرنا المباراة لحظة استقبالنا الهدف".

وأتم: "يجب أن نتأكد أننا سنكون أقوى في المباراة الثالثة".













































































