كأس مصر - رغم الطرد.. بيراميدز يجتاز البنك الأهلي ويضرب موعدا مع الزمالك

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 19:04

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز X الصفاقسي

تغلب بيراميدز على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022.

سجل رمضان صبحي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16 بعد تبادل الكرة مع مصطفى فتحي، لينفرد بالحارس ويسدد الكرة على يمينه.

وفي الدقيقة 30 تلقى مصطفى فتحي البطاقة الحمراء بعد مراجعة تقنية الفيديو، إثر تدخله القوي على عاصم صلاح، ليكمل بيراميدز المباراة بـ 10 لاعبين.

أخبار متعلقة:
إصابة قوية للاعب الاتحاد السكندري الشاب كرنفال في الجول - منير المحمدي.. شارك قبل لحظات من بداية المباراة كويز في الجول - هل تعرف لاعبي إسبانيا جيدا الأول في التاريخ.. ألفونسو ديفيز يُذيق كندا الشباك المونديالية أخيرا

وبين شوطي اللقاء أجرى خالد جلال مدرب البنك الأهلي تبديله الأول بنزول رزاق سيسيه بدلا من عاصم صلاح.

وكاد البنك أن يتعادل في الدقيقة 54 بتسديدة محمود الجزار التي اصطدمت بالقائم.

وحاول إبراهيم توريه إنهاء المباراة لبيراميدز في الدقيقة 57 ولكن مرت كرته بجوار القائم.

فيما رد كريم بامبو بتسديدة أتت بعيدة في الدقيقة 60.

من جديد حاول إيزاكو ياكوبو إدراك التعادل في الدقيقة 62 ولكن تصدى لها أحمد الشناوي ببراعة.

وفي الدقيقة 69 حل أسامة فيصل وأسامة إبراهيم بدلا من محمد هلال وأحمد توفيق في صفوف البنك.

وسدد ناصر منسي في الدقيقة 72، ليواصل الشناوي تصدياته.

وفي الدقيقة 75 حل محمود سيد بدلا من محمد فتحي، فيما بدأت تحركات تاكيس جونياس مدرب بيراميدز في الدقيقة 78 بخروج عبد الله السعيد ورمضان صبحي ونزول إسلام عيسى وفخر الدين بن يوسف.

وخرج كريم بامبو ليأتي إسلام جابر في صفوف البنك بالدقيقة 82، بينما حل محمود عبد العاطي "دونجا" بدلا من إبراهيم توريه في الدقيقة 87.

بذلك يضرب بيراميدز موعدا مع الزمالك في نصف نهائي كأس مصر، بينما يلتقي الفائز من الأهلي والمقاولون العرب مع سموحة.

مصطفى فتحي رمضان صبحي كأس مصر البنك الأهلي بيراميدز
نرشح لكم
مران الزمالك - عودة فيريرا واستمرار تأهيل شيكابالا بعدما هز شباك المقاولون.. كريم فؤاد يسجل آخر 3 أهداف لـ الأهلي عضو إدارة سموحة: لن نعود لزمن الرجل الأوحد.. وهذا ما نأخذه على فرج عامر غريب: سعيد بالأداء أمام الأهلي رغم الخسارة مؤتمر كولر: المهم التأهل في الكأس دون النظر إلى الطريقة.. وحافظت على سلامة اللاعبين بركلات الترجيح.. الأهلي يعبر عقبة المقاولون إلى نصف نهائي كأس مصر إصابة قوية للاعب الاتحاد السكندري الشاب انتهت في كأس مصر - بيراميدز (1) (0) البنك الأهلي
أخر الأخبار
مران الزمالك - عودة فيريرا واستمرار تأهيل شيكابالا 8 دقيقة | الكرة المصرية
كورتوا: الهزيمة من المغرب قد تكون إشارة للعودة لنكون أنفسنا 37 دقيقة | قطر 2022
بعدما هز شباك المقاولون.. كريم فؤاد يسجل آخر 3 أهداف لـ الأهلي 38 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - إحالة لاعب الأهلي إلى التحقيق على خلفية أحداث نهائي المرتبط 39 دقيقة | كرة سلة
عضو إدارة سموحة: لن نعود لزمن الرجل الأوحد.. وهذا ما نأخذه على فرج عامر 46 دقيقة | الكرة المصرية
كرنفال كأس العالم - شبيه دافور سوكر.. كراماريتش رجل مباراة كرواتيا وكندا ساعة | قطر 2022
منتخب السعودية يعلن إصابة محمد البريك في عضلة الساق ساعة | قطر 2022
غريب: سعيد بالأداء أمام الأهلي رغم الخسارة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط