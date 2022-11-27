كأس مصر - رغم الطرد.. بيراميدز يجتاز البنك الأهلي ويضرب موعدا مع الزمالك

تغلب بيراميدز على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022.

سجل رمضان صبحي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16 بعد تبادل الكرة مع مصطفى فتحي، لينفرد بالحارس ويسدد الكرة على يمينه.

وفي الدقيقة 30 تلقى مصطفى فتحي البطاقة الحمراء بعد مراجعة تقنية الفيديو، إثر تدخله القوي على عاصم صلاح، ليكمل بيراميدز المباراة بـ 10 لاعبين.

وبين شوطي اللقاء أجرى خالد جلال مدرب البنك الأهلي تبديله الأول بنزول رزاق سيسيه بدلا من عاصم صلاح.

وكاد البنك أن يتعادل في الدقيقة 54 بتسديدة محمود الجزار التي اصطدمت بالقائم.

وحاول إبراهيم توريه إنهاء المباراة لبيراميدز في الدقيقة 57 ولكن مرت كرته بجوار القائم.

فيما رد كريم بامبو بتسديدة أتت بعيدة في الدقيقة 60.

من جديد حاول إيزاكو ياكوبو إدراك التعادل في الدقيقة 62 ولكن تصدى لها أحمد الشناوي ببراعة.

وفي الدقيقة 69 حل أسامة فيصل وأسامة إبراهيم بدلا من محمد هلال وأحمد توفيق في صفوف البنك.

وسدد ناصر منسي في الدقيقة 72، ليواصل الشناوي تصدياته.

وفي الدقيقة 75 حل محمود سيد بدلا من محمد فتحي، فيما بدأت تحركات تاكيس جونياس مدرب بيراميدز في الدقيقة 78 بخروج عبد الله السعيد ورمضان صبحي ونزول إسلام عيسى وفخر الدين بن يوسف.

وخرج كريم بامبو ليأتي إسلام جابر في صفوف البنك بالدقيقة 82، بينما حل محمود عبد العاطي "دونجا" بدلا من إبراهيم توريه في الدقيقة 87.

بذلك يضرب بيراميدز موعدا مع الزمالك في نصف نهائي كأس مصر، بينما يلتقي الفائز من الأهلي والمقاولون العرب مع سموحة.