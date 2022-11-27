كرواتيا تحقق إنجازا غائبا في كأس العالم منذ الأسطورة دافور سوكر

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 19:03

كتب : FilGoal

أندري كراماريتش - كرواتيا

حقق منتخب كرواتيا إنجازًا غاب عنه طوال 24 عامًا في كؤوس العالم.

كرواتيا تأخرت بهدف دون رد بعد مرور 66 ثانية فقط أمام كندا، لكنها نجحت في الانتفاض بهدفين في الدقيقتين 36 و44 بواسطة أندري كراماريتش وماركو ليفايا.

لتنهي كرواتيا الشوط الأول متقدمة، وتسجل هدفين في الشوط الأول في كأس العالم لأول مرة منذ مواجهة هولندا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم 1998.

يومها تقدّم روبيرت بوزينشكي لـ كرواتيا في الدقيقة 14، وتعادل بودوين زيندن لـ هولندا في الدقيقة 22، ثم أضاف دافور سوكر الثاني لـ كرواتيا في الدقيقة 36، نتيجة انتهى عليها الشوط الأول، وأيضًا المباراة ككل، لتحصد كرواتيا المركز الثالث.

بعدها خاضت كرواتيا 18 مباراة متتالية في كأس العالم دون أن تسجل هدفين في الشوط الأول.

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