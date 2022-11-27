كرنفال في الجول - منير المحمدي.. شارك قبل لحظات من بداية المباراة

قبل لحظات قليلة من بداية مباراة المغرب وبلجيكا شارك منير المحمدي مع أسود الأطلس بدلا من ياسين بونو.

بونو كان من المفترض أن يشارك بشكل أساسي وظهر مع الفريق في تأدية النشيد الوطني ولكن قبل لحظات من بداية المباراة قوجئ الجميع بأن المحمدي هو من حرس مرمى المغرب ضد بلجيكا بدون إبداء أسباب ولكن على الأرجح فإن الأمر يعود لإصابة للحارس الأساسي.

تبديل المحمدي لم يؤثر بشكل سلبي على المغرب إذ ظهر بشكل رائع وحافظ على نظافة شباكه وساهم في فوز فريقه بهدفين دون مقابل.

وتصدر منتخب المغرب مجموعته برصيد 4 نقاط بعد الفوز بفارق نقطة واحدة عن بلجيكا قبل مباراة كرواتيا وكندا الجارية حاليا.

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وُلد منير في مدينة مليلة الإسبانية الواقعة داخل القُطر المغربي، وقد اختار تمثيل منتخب المغرب مستفيدًا من أصوله العربية.

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ويستعرض FilGoal.com أبرز أرقام حارس المرمى في مباراة بلجيكا.

لعب: 90 دقيقة.

التصديات: 3.

إبعاد الكرة بالقبضة: 1.

تصديات من داخل منطقة الجزاء: 1.

لمس الكرة: 33 مرة.