كويز في الجول - هل تعرف لاعبي إسبانيا جيدا

منتخب إسبانيا بطل كأس العالم 2010، الذي توسط فوز "لا روخا" ببطولة أمم أوروبا "يورو" 2008 و2012.

يخوض المنتخب الإسباني غمار مونديال قطر 2022 بجيل جديد، إذ لم يبق من محاربي الجيل البطل سوى أقل القليل..

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