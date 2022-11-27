كويز في الجول - هل تعرف لاعبي إسبانيا جيدا

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 18:26

كتب : محمود صلاح

إسبانيا وكوستاريكا – كأس العالم 2022

منتخب إسبانيا بطل كأس العالم 2010، الذي توسط فوز "لا روخا" ببطولة أمم أوروبا "يورو" 2008 و2012.

يخوض المنتخب الإسباني غمار مونديال قطر 2022 بجيل جديد، إذ لم يبق من محاربي الجيل البطل سوى أقل القليل..

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منتخب إسبانيا كويز في الجول
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