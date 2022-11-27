الأول في التاريخ.. ألفونسو ديفيز يُذيق كندا الشباك المونديالية أخيرا

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 18:17

كتب : FilGoal

ألفونسو ديفيز - كندا

سجّلت كندا أول هدف لها في تاريخها بكؤوس العالم، إذ هزت شباك كرواتيا بعد 66 ثانية فقط من بداية مباراة المنتخبين.

كندا تواجه كرواتيا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة بكأس العالم 2022.

وأرسل تاجون بوكامان عرضية مميزة قابلها ديفيز نجم بايرن ميونيخ برأسية صاروخية سكنت شباك دومينيك ليفاكوفيتش معلنة عن تقدم كندا.

وتشارك كندا في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 1986 التي واجهت فيها فرنسا والمجر والاتحاد السوفيتي دون أن تعرف طريق الشباك.

العجز التهديفي تواصل في نسخة 2022 بعد العودة في الجولة الأولى أمام بلجيكا حيث خسرت 0-1.

وباتت بوليفيا المنتخب الوحيد في تاريخ كؤوس العالم الذي عجز عن التسجيل في أول 5 مباريات له.

ديفيز (22 عامًا) سجل هدفه رقم 13 في 36 مباراة دولية مع منتخب كندا.

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