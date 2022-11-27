إصابة قوية للاعب الاتحاد السكندري الشاب

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 18:13

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - طلائع الجيش

تعرض محمد بسيوني مدافع الاتحاد السكندري ولاعب منتخب مصر للناشئين إلى إصابة قوية.

جاء ذلك خلال مباراة الاتحاد ضد سموحة، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف.

وتعرض الظهير الأيمن لزعيم الثغر لارتجاج في المخ.

ونقل بسيوني على إثر الإصابة إلى أحد المستشفيات القريبة من الملعب.

ويتواجد اللاعب في العناية المركزة، حيث وضع تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة.

الاتحاد السكندري محمد بسيوني
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