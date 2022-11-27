كرنفال في الجول - اختار المغرب من ثلاثة منتخبات.. أبو خلال مسجل الهدف القاتل في بلجيكا

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 18:09

كتب : FilGoal

زكريا أبو خلال - المغرب

في مباراة تاريخية حقق منتخب المغرب الفوز على بلجيكا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من كأس العالم 2022.

المباراة شهدت تألق زكريا بو خلال الاسم غير المتداول بعد أن دخل بديلا وسجل الهدف الثاني في الوقت القاتل.

وتصدر منتخب المغرب مجموعته برصيد 4 نقاط بعد الفوز بفارق نقطة واحدة عن بلجيكا قبل مباراة كرواتيا وكندا الجارية حاليا.

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FiGoal.com قدم لكل متابعيه كرنفال كأس العالم والذي يأخذكم في رحلة مع كل لاعبي منتخبات المونديال لمعرفة المزيد من المعلومات عنهم.

بو خلال اختار تمثيل المغرب من بين ثلاثة منتخبات أخرى كان له الحق في المشاركة باسمهم.

وسجد بو خلال شكرا لله بعد أن علم بدخوله لقائمة المغرب المشاركة في كأس العالم.

للذهاب إلى كرنفال FilGoal.com للاعبي كأس العالم.

ويستعرض FilGoal.com أبرز أرقام الجناح الأيمن في مباراة بلجيكا.

لعب: 17 دقيقة.

سجل: 1.

التمريرات: 2/5.. 40%.

التسديدات: 1 صحيحة.

لمس الكرة: 10.

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