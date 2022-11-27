كأس العالم - علم يشعل أزمة سياسية.. "فيفا" يحقق مع صربيا

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقًا مع الاتحاد الصربي لكرة القدم على خلفية ظهور علم قومي في غرفة ملابس منتخب صربيا عقب مباراته الأولى في كأس العالم ضد البرازيل.

العلم كان يحتوي على خريطة صربيا مرسوم عليها العلم الصربي الذي شمل جمهورية كوسوفو –المستقلة حاليا- كجزء من الدولة الصربية مع عبارة "Nema Predaje" والتي تعني "لا استسلام".

كوسوفو كانت جزءًا من الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، وتتمتع بغالبية ألبانية من السكان، وتقع في منتصف منطقة البلقان مع حدود مع صربيا في الشمال والشرق.

أعلنت كوسوفو بشكل أحادي استقلالها عن صربيا في السابع عشر من فبراير عام 2008، وحظيت باعتراف 101 دولة من أصل 193 في الأمم المتحدة، بينما لا زالت تعتبرها صربيا مقاطعة صربية ذات حكم ذاتي.

الاتحاد الكوسوفي لكرة القدم والذي انضم للفيفا عام 2016 ندد بهذه الأفعال التي وصفها بالعدائية ضد الجمهورية الكوسوفية من الجانب الصربي، كما عبر عن أن كأس العالم حدث للفرح والسلام وليس للكراهية، ودعا الفيفا للاضطلاع بمسئولياته تجاه هذه الأفعال.

كما صرح وزير الثقافة والشباب والرياضة الكوسوفي هاجرولا تشيكو قائلًا:"صور مشينة من غرفة تغيير الملابس للمنتخب الصربي، تحمل رسائل كراهية وإبادة جماعية تجاه كوسوفو مع استغلال للتواجد في كأس العالم، نتوقع من الفيفا اتخاذ إجراءات ملموسة باعتبارنا عضوًا كاملًا في الاتحاديْن الدولي والأوروبي".

من جانبه لم يصدر الاتحاد الصربي أية تعليقات بخصوص الواقعة، فقط مدافع المنتخب وفيردر بريمن ميلوش فيلكوفيتش -والذي كان العلم معلقًا بجوار قميصه في غرفة خلع الملابس- صرح على لسان متحدث باسمه إلى الإعلام المحلي بأنه لم يعلم بالواقعة إلا بعد المباراة وبأن العلم لم يكن موجودًا عندما عاد اللاعبون لغرف تغيير الملابس.

ومع تزايد التوتر بين الطرفين في الآونة الأخيرة، يلتقي منتخبا صربيا وسويسرا في إطار الجولة الثالثة لحساب المجموعة السابعة من كأس العالم.

سويسرا تملك بين صفوفها لاعبين من أصول كوسوفية مثل قائد المنتخب جرانيت تشاكا والمهاجم شيردان شاكيري.

وكان اللاعبان قد سبق واحتفلا بعد هدفيهما في الانتصار على صربيا 2-1 في النسخة السابقة من كأس العالم في روسيا بالإشارة باليد للنسر، نسبة للنسر مزدوج الرأس في علم ألبانيا، لكن الفيفا وقع غرامة مالية على كليهما قيمتها 10 آلاف فرانك سويسري بسبب السلوك غير الرياضي.