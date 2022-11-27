انتصار لحملة وطنية.. اتحاد الكرة الموريتاني يعتمد اللغة العربية

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 17:56

كتب : FilGoal

منتخب موريتانيا أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم تغيير شعاره بإضافة كلمة موريتانيا باللغة العربية، ضمن سلسلة من التغيرات أشادت بها "الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية" في موريتانيا.

وجاء بيان الحملة كالتالي:

في بداية هذا العام، وتحديدا في يوم 27 يناير 2022 وجهنا في الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية رسالة إلى رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم نطالب فيها بإعطاء اللغة العربية مكانتها التي تستحق في أنشطة الاتحادية، وذلك بوصفها هي اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وقد تحقق حتى الآن ما يلي :

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1- تغيير شعار الاتحادية وإضافة اللغة العربية إليه.

2- اعتماد اللغة العربية كلغة نشر رئيسية في الصفحة الرسمية للاتحادية على الفيسبوك.

3- إضافة اللغة العربية للافتات الإشهارية لبعض المؤسسات التابعة للاتحادية ( المركز الرياضي الصحي).

4- إلقاء الخطابات الرسمية باللغة العربية ( الخطاب الأخير لرئيس الاتحادية كان باللغة العربية ومن دون ترجمة).

هذه خطوات في غاية الأهمية، ونحن في الحملة نثمنها، وندعو إلى إكمالها بتعريب قمصان المنتخب الوطني..كما ندعو كذلك إلى تعميم هذه الإجراءات لتصل إلى الأندية.

وشارك منتخب موريتانيا في كأس أمم إفريقيا مرتين، في 2019 و2021.

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