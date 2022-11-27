كرنفال كأس العالم - "أعظم حافز هو إسعاد عائلتي".. عبد الحميد صابيري صاحب هدف المغرب أمام بلجيكا

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 17:46

كتب : FilGoal

هدف عبد الحميد صابيري مع المغرب أمام بلجيكا

سجل عبد الحميد صابيري أول أهدافه في مباراة رسمية مع منتخب المغرب في مباراته الرابعة أمام بلجيكا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022.

وفاز منتخب المغرب على بلجيكا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد الثمامة.

الهدف هو الأول من ضربة حرة في النسخة الحالية والأول للمغرب طوال تاريخها في كأس العالم.

أخبار متعلقة:
كرنفال كأس العالم - غير الصبور العائد للتوهج.. حكيم زياش رجل مباراة المغرب وبلجيكا صبري عليك طال منتخب السعودية يعلن إجراء الشهراني عملية ثانية ناجحة بورنموث يعلن اسم مدربه الجديد

ولكن من هو عبد الحميد صابيري؟

Image

وُلد صابري في المغرب، لكنه انتقل رفقة عائلته للإقامة في ألمانيا بعمر الثالثة، ثم مثّل منتخب شبابها ولعب في البوندزليجا بصفوف بادربورن.

يشعر صابري بالامتنان تجاه تضحيات والديه، ويصمم على تسديد إيجار منزلهما الشهري.

يقول صابري: "أعظم حافز لي هو إسعاد عائلتي ومساعدتهم ماديًأ".

"الحياة كانت صعبة في طفولتي، لم نعش في أفضل مكان ممكن، ولكن هذه العقبات شكّلتني، جعلتني أريد الخروج من هناك وأن أجعل أحلامي حقيقة".

ماذا قدم أمام بلجيكا؟

Image

الدقائق: 22

التمريرات الصحيحة: 4 من أصل 5

صناعة الفرص: 2

التسديدات على المرمى: 2

الكرات الطولية الصحيحة: 1

الأهداف: 1

المغرب كأس العالم قطر 2022 بلجيكا
نرشح لكم
مباشر كأس العالم - إسبانيا ضد ألمانيا طبيب المغرب يكشف سبب غياب بونو ويروي معجزة تجهيز أبو خلال سيناريوهات تأهل المغرب وبلجيكا.. صدارة أسود الأطلس حلم واقعي للغاية عودوا إلى تورونتو بانتظار 2026 تشكيل ألمانيا - تعديلان لمواجهة إسبانيا.. مولر يتقدم إلى الأمام تشكيل إسبانيا – كارباخال أساسي.. ورودري مدافع مجددا أمام ألمانيا الركراكي: حديثي قبل المباراة لم يكن لإثارة الانتباه.. والهدف الأول حررنا مارتينيز: خسرنا المباراة لحظة استقبال هدف المغرب الأول.. كانت كرة ميتة
أخر الأخبار
مباشر كأس العالم - إسبانيا ضد ألمانيا دقيقة | قطر 2022
طبيب المغرب يكشف سبب غياب بونو ويروي معجزة تجهيز أبو خلال 17 دقيقة | قطر 2022
سيناريوهات تأهل المغرب وبلجيكا.. صدارة أسود الأطلس حلم واقعي للغاية 32 دقيقة | قطر 2022
عودوا إلى تورونتو بانتظار 2026 35 دقيقة | قطر 2022
بركلات الترجيح.. الأهلي يعبر عقبة المقاولون إلى نصف نهائي كأس مصر 44 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل ألمانيا - تعديلان لمواجهة إسبانيا.. مولر يتقدم إلى الأمام 55 دقيقة | قطر 2022
تشكيل إسبانيا – كارباخال أساسي.. ورودري مدافع مجددا أمام ألمانيا 58 دقيقة | قطر 2022
الركراكي: حديثي قبل المباراة لم يكن لإثارة الانتباه.. والهدف الأول حررنا ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط