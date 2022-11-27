كرنفال كأس العالم - "أعظم حافز هو إسعاد عائلتي".. عبد الحميد صابيري صاحب هدف المغرب أمام بلجيكا

سجل عبد الحميد صابيري أول أهدافه في مباراة رسمية مع منتخب المغرب في مباراته الرابعة أمام بلجيكا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022.

وفاز منتخب المغرب على بلجيكا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد الثمامة.

الهدف هو الأول من ضربة حرة في النسخة الحالية والأول للمغرب طوال تاريخها في كأس العالم.

ولكن من هو عبد الحميد صابيري؟

وُلد صابري في المغرب، لكنه انتقل رفقة عائلته للإقامة في ألمانيا بعمر الثالثة، ثم مثّل منتخب شبابها ولعب في البوندزليجا بصفوف بادربورن.

يشعر صابري بالامتنان تجاه تضحيات والديه، ويصمم على تسديد إيجار منزلهما الشهري.

يقول صابري: "أعظم حافز لي هو إسعاد عائلتي ومساعدتهم ماديًأ".

"الحياة كانت صعبة في طفولتي، لم نعش في أفضل مكان ممكن، ولكن هذه العقبات شكّلتني، جعلتني أريد الخروج من هناك وأن أجعل أحلامي حقيقة".

ماذا قدم أمام بلجيكا؟

الدقائق: 22

التمريرات الصحيحة: 4 من أصل 5

صناعة الفرص: 2

التسديدات على المرمى: 2

الكرات الطولية الصحيحة: 1

الأهداف: 1