كرنفال كأس العالم - غير الصبور العائد للتوهج.. حكيم زياش رجل مباراة المغرب وبلجيكا

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 17:40

كتب : FilGoal

حكيم زياش مع تيموثي كاستاني - المغرب أمام بلجيكا

حصد حكيم زياش جناح منتخب المغرب على جائزة رجل مباراة أسود الأطلس أمام بلجيكا في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022.

وفاز منتخب المغرب على بلجيكا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد الثمامة.

زياش صنع هدف المغرب الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع إلى زكريا أبو خلال.

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من هو حكيم زياش؟

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أحد أنجح اللاعبين العرب في الملاعب الأوروبية على الإطلاق، أفضل لاعب في الدوري الهولندي 2016 و2018، أفضل لاعب في هيرنفين 2014، أفضل لاعب في تفينتي 2015، أفضل لاعب في أياكس 2018 و2019 و2020.

فاز زياش بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، وقاد أياكس لنصف النهائي بعد أن سجل ذهابًا وإيابًا أمام ريال مدريد، كما لعب معه نهائي الدوري الأوروبي.

وُلد في هولندا ومثّلها في الفئات العمرية الصغرى، لكنه اختار تمثيل المغرب، قرار انتقده ماركو فان باستن لاحقًا ووصف زياش بـ "غير الصبور".

دخل زياش في أزمات كبيرة مع هيرفي رينار المدرب الأسبق للمغرب الذي استبعده من كأس الأمم الإفريقية 2017، ثم تكررت الأزمات مع خليلوزيتش ليعتزل اللعب دوليًا.

ظل زياش بعيدا عن المنتخب منذ يونيو 2021 حتى سبتمبر 2022 مع تعيين الركراكي.

يتميز زياش بقدم يسرى رائعة وتسديدات دقيقة وتمريرات أنيقة وقدرة عالية على المراوغة.

ماذا قدم أمام بلجيكا؟

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الدقائق: 90

التسديدات: 2

المراوغات الناجحة: 3

صناعة الفرص: 3

الكرات الطولية الصحيحة: 2

الفوز بالثنائيات: 9

حصل على 3 أخطاء

فقد الاستحواذ: 19 مرة

التدخلات الدفاعية الناجحة: 4

بلجيكا المغرب كأس العالم قطر 2022
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