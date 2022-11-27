منتخب السعودية يعلن إجراء الشهراني عملية ثانية ناجحة

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 17:36

كتب : FilGoal

ياسر الشهراني - السعودية - الأرجنتين

أعلن منتخب السعودية إجراء ياسر الشهراني عملية جراحية ثانية ظهر اليوم الأحد.

ويأتي ذلك وفقا للمرحلة الثانية من التدخل الجراحي وذلك بإجراء عملية لعظام الوجه.

وكان الشهراني تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة الأرجنتين بعد الاصطدام بزميله محمد العويس في إحدى الكرات المشتركة خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

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وجاء بيان منتخب السعودية كالآتي: "بعد استقرار حالة ياسر الشهراني وفقا للخطة الطبية المقررة، خضع اللاعب ظهر اليوم للمرحلة الثانية من التدخل الجراحي وذلك بإجراء عملية لعظام الوجه من قبل الفريق الطبي".

وأضاف "اللاعب قد أجرى المرحلة الأولى من التدخل الجراحي بإجراء عملية في البنكرياس يوم الأربعاء الماضي وتكللت العمليات الجراحية للمرحلتين بالنجاح ولله الحمد".

وغادر الشهراني مدينة الدوحة القطرية صوب عاصمة السعودية الرياض عقب مغادرة معسكر المنتخب والخروج من قائمة كأس العالم 2022.

وأعلن المنتخب السعودي إجراء الشهراني عملية جراحية أولى في غدة البنكرياس تكللت بالنجاح.

وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا بهدفين مقابل هدف واحد على حساب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم المقام في قطر.

وخسر الأخضر السعودي أمام بولندا بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية ولا تزال الآمال قائمة في الجولة الختامية للتأهل.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة مع الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويواجه المنتخب السعودي منافسه المكسيك في الجولة الختامية من دور المجموعات في كأس العالم 2022 مساء الأربعاء.

منتخب السعودية كأس العالم ياسر الشهراني
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