تشكيل كرواتيا - ليفايا تغيير وحيد أمام كندا.. ومودريتش وكوفاسيتش في الوسط

دفع زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا بتغيير وحيد في التشكيل الأساسي لفريقه أمام كندا.

ويلعب ماركو ليفايا أساسيا بدلا من نيكولا فلاشيتش في خط الهجوم.

ويبدأ الثنائي لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش في خط وسط كرواتيا أمام كندا.

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وكان منتخب كرواتيا قد تعادل أمام المغرب سلبيا بدون أهداف في الجولة الافتتاحية.

أما كندا فخسرت أمام بلجيكا بهدف دون مقابل في المباراة الافتتاحية للجولة السادسة.

طالع كل ما تريد معرفته عن 26 لاعبًا في قائمة كرواتيا بالإضافة إلى داليتش المدير الفني عبر كرنفال في الجول.

تشكيل كرواتيا:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

الدفاع: يوسيب يورانوفيتش – ديان لوفرين – يوشكو جوارديول – بورنا سوسا

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – لوكا مودريتش – ماتيو كوفاسيتش

الهجوم: ماركو ليفايا – أندري كراماريتش – إيفان بيريزيتش

دكة البدلاء: إيفو جربيتش - إيفيكا إفوشيتش - دوماجوي فيدا - يوسيب شوتالو - مارتن إرليتش - يوسيب ستانيشيتش - بورنا باريشيتش - كريستيان ياكيتش - ماريو باشاليتش - لوفرو ماير - لوكا سوشيتش - ميسلاف أورشيتش - برونو بيتكوفيتش - أنتي بوديمير - نيكولا فلاشيتش

وكان منتخب كرواتيا قد حصد وصافة النسخة الماضية من كأس العالم بخسارة النهائي أمام فرنسا.

ويقع فريق كرواتيا في المجموعة السادسة رفقة منتخبات بلجيكا والمغرب وكندا.