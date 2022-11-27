تشكيل كندا – تبديل وحيد من هيردمان لمواجهة كرواتيا

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 17:02

كتب : FilGoal

بلجيكا ضد كندا

أجرى جون هيردمان تغييرا وحيدا على تشكيل كندا لمواجهة كرواتيا عن المباراة الأولى.

ودخل كايل لارين في التشكيل الأساسي لـ كندا بدلا من جونيور هولييت الذي بدأ المباراة الأولى.

وسيلعب منتخب كندا بثلاثي دفاعي مكون من أليستاير جونستون، وستيفين فيتوريا، وكمال ميلار.

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في المقابل سيلعب ألفونسو ديفيز كجناح أيسر، فيما يقود كايل لارين الهجوم.

وجاء تشكيل كندا كالتالي:

حارس مرمى: ميلان بوريان.

الدفاع: أليستاير جونستون – ستيفين فيتوريا – كمال ميلار.

الوسط: ريتشي لاريا – أتيبا هوتشينسون – ستيفين إوستاكينو – ألفونسو ديفيز.

الهجوم: تاجون بوكانان – كايل لارين – جوناثان ديفيد.

كندا خسرت الجولة الأولى أمام بلجيكا بهدف مقابل لا شيء. خسارة شهدت إهدار كندا لركلة جزاء عن طريق ألفونسو ديفيز.

على الجهة الأخرى، تعادلت كرواتيا في الجولة الأولى أمام المغرب بدون أهداف.

ويتصدر المغرب صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط بعد الفوز على بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء.

قطر 2022 كندا كرواتيا
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