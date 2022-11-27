تشكيل كأس مصر - فخري وحسام حسن أساسيان مع الأهلي.. وإدوارد وفايد مع المقاولون

يبدأ الأهلي أمام المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي بمحمد فخري في خط الوسط وحسام حسن في الهجوم.

ويلعب الأهلي أمام المقاولون العرب على استاد الأهلي we السلام في منافسات ربع النهائي.

أما المقاولون العرب فيلعب بثنائي الهجوم لويس إدوارد وعمر فايد.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم فؤاد - محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد أشرف

الوسط: عمرو السولية - محمد فخري - محمد مجدي أفشة

الهجوم: طاهر محمد - حسام حسن - شادي حسين

دكة البدلاء: علي لطفي - أحمد عبد القادر - رامي ربيعة - محمد شريف - سافيو - حسين الشحات - أليو ديانج - بيرسي تاو - أحمد نبيل كوكا.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حارس المرمى: محمود أبو السعود.

الدفاع: أحمد علاء – فاروقا كابور – عمر فايد - أحمد الشيمي.

الوسط: يوسف الجوهري - عبد الرحمن جبنة - عمر فتحي – محمد هاني تريكة.

الهجوم: لويس إدوارد – عمر فايد

دكة البدلاء: أمير عابد - لؤي وائل - أحمد عفيفي - أحمد عربي - محمد مجلي - جوزيف بنسون - أمادو نياص - جون أوكلي - أحمد عاطف قطة.