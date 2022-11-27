تشكيل بيراميدز - رمضان ومصطفى فتحي أساسيان أمام البنك الأهلي
الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 16:02
كتب : FilGoal
أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي على استاد القاهرة الدولي.
ويلعب بيراميدز مع البنك الأهلي في الدور ربع النهائي من كأس مصر لموسم 2021-2022.
ويبدأ الثلاثي بلاتي توريه ووليد الكرتي وعبد الله السعيد في وسط الملعب.
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي
خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد
خط الهجوم: رمضان صبحي - فخري لاكاي - مصطفى فتحي
ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - إسلام عيسى - محمود دونجا - محمود صابر - عبد الله مجدي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف
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