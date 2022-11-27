تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة

خاطب الاتحاد الإيراني لكرة القدم نظيره الدولي "فيفا" من أجل اتخاذ إجراءات جادة ضد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بسبب إزالة لفظ الجلالة من علم إيران.

ونشر حساب منتخب أمريكا على مواقع التواصل الاجتماعي ترتيب المجموعة وظهر علم إيران بدون لفظ الجلالة في المنتصف.

ويتواجد في منتصف علم إيران زهرة التوليب وهو رمز للدولة الإسلامية الإيرانية وتم وضعه على اسم لفظ الجلالة.

All eyes on Tuesday. 🇺🇸 pic.twitter.com/8bCHlUdmRv — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 25, 2022

ويلعب منتخب أمريكا أمام إيران بعد غدا الثلاثاء في ختام مباريات المجموعة الثانية.

وكشفت وكالة أنباء مهر الإيرانية أن الاتحاد الإيراني يشدد على ضرورة معاقبة فريق كرة القدم الأمريكي وفقا للوائح فيفا.

وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية إلى أن لائحة فيفا تنص على معاقبة فريق كرة القدم بالإيقاف لمدة عشر مباريات على الأقل بسبب انتهاك الهوية الوطنية والدينية لدولة أخرى.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية "تنص لوائح فيفا أن أي شخص يسيء إلى كرامة أو سلامة بلد ما، شخص أو مجموعة من الناس خلال الكلمات أو الأفعال المهينة أو التمييزية بأي وسيلة كانت بسبب العرق أو لون البشرة أو الأصل العرقي أو القومي أو الاجتماعي".

وتابع "يجب أن يعاقب عليها بالإيقاف لمدة عشر مباريات على الأقل أو لفترة محددة أو أي إجراء تأديبي مناسب آخر".

شعار الجمهورية الإسلامية لإيران يتمثل في أربعة منحنيات بينها سيف وهي ترمز إلى الآية الكريمة "لا إله إلا الله" ويشبه زهرة اللوتس.

وأرسل الاتحاد الإيراني لكرة القدم رسالة إلى فيفا يطالبها باتخاذ إجراءات جادة ضد الاتحاد الأمريكي.

وأعلن صفي الله فغانبور المستشار القانوني للاتحاد الإيراني أنه في إطار الاتفاقية الدولية فلابد من احترام علم الدولة وهو نمط ويجب على جميع الدول الامتثال لذلك.

ويحتل منتخب إيران المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق نقطة واحدة عن منتخب إنجلترا المتصدر.

بينما أمريكا في المركز الثالث برصيد نقطتين من تعادلين أمام إنجلترا وويلز.