منير المحمدي بديلا لـ بونو أمام بلجيكا عقب النشيد الوطني

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 15:22

كتب : FilGoal

ياسين بونو يتصدى من أمام فلاسيتش - المغرب ضد كرواتيا

أعلن منتخب المغرب تشكيل الفريق الأساسي أمام بلجيكا بتواجد ياسين بونو في حراسة المرمى.

ياسين بونو

النادي : إشبيلية

المغرب

وتفاجأ الجميع بعد النشيد الوطني بخروج بونو ومشاركة منير المحمدي حارس مرمى الوحدة السعودي بدلا منه.

وكان بونو قد تواجد في التشكيل الأساسي لمنتخب المغرب أمام كرواتيا في المباراة الافتتاحية وحافظ على نظافة شباكه.

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وكشف عظيم أناس الصحفي المغربي أن خروج بونو قبل انطلاق المباراة جاء بسبب شعوره بآلام.

وكان منتخب المغرب قد حصد نقطة من تعادله مع كرواتيا.

أما منتخب بلجيكا فيتصدر المجموعة بعد تغلبه على كندا بهدف دون مقابل.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة السادسة لكأس العالم بجانب منتخبات بلجيكا وكندا وكرواتيا.

ويختتم منتخب المغرب مبارياته أمام كندا يوم الخميس المقبل في ختام مباريات المجموعة السادسة.

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وتقام منافسات كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

ويختتم منتخب المغرب مبارياته في المجموعة بمواجهة كندا على استاد الثمامة.

المغرب ياسين بونو منير المحمدي
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