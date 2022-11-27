بسبب كسر في 3 ضلوع.. مدافع البرتغال يغيب عن مباراتي أوروجواي وكوريا

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 15:17

كتب : FilGoal

البرتغال - كأس العالم 2022

سيفتقد منتخب البرتغال مدافعه دانيلو بيريرا في مباراتي أوروجواي وكوريا الجنوبية بسبب الإصابة.

وأصيب بيريرا بكسر في 3 ضلوع في التدريبات خلال الاستعداد لمباراة أوروجواي يوم الإثنين ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وأوضح الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان أن الفحوصات كشفت إصابة بيريرا بكسر في 3 ضلوع بالجهة اليمنى.

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وأفاد البيان بأن اللاعب سيغيب عن صفوف المنتخب البرتغالي، دون الإعلان عن مدة غيابه.

لكن العديد من التقارير البرتغالية أشارت إلى أن بيريرا البالغ من العمر 31 عاما سيغيب حتى نهاية مرحلة المجموعات.

وخاض مدافع باريس سان جيرمان دانيلو مباراة غانا كاملة، ضمن الجولة الافتتاحية للمونديال يوم الخميس الماضي.

وفاز منتخب البرتغال على غانا يوم الخميس بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب 974 في أولى جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وسجل النجم كريستيانو رونالدو هدفا في المباراة من ركلة جزاء.

مر كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال بأسبوع مثير بداية بتصريحاته ضد ناديه السابق مانشستر يونايتد إلى فسخ التعاقد ليصبح لاعبا حرا.

ولكن جاء كأس العالم وجاء معه الأنباء السعيدة بعدما أصبح خامس لاعب يشارك في خمس نسخ من كأس العالم بجانب المكسيكي رافائييل ماركيز والإسباني أنتونيو كاربخال والأرجتنيني ليونيل ميسي والألماني لوثار ماتيوس.

وجاءت أرقامه في المباراة كالتالي:

شارك في المباراة لـ88 دقيقة

سجل هدفا

سدد على المرمى مرتين

سدد خارج المرمى مرة وحيدة

سدد مرة وتصدى له الدفاع

حاول المراوغة مرة وحيدة وفشل فيها

فقد فرصتين لتسجيل هدفين

لمس الكرة 33 مرة

دقة تمريراته 79%

فاز بـ3 التحامات من أصل 8

فاز بالتحامين هوائيين من أصل 2

تم ارتكاب 3 أخطاء ضده

وقع في التسلل مرة

شتت الكرة مرة

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FiGoal.com قدم لكل متابعيه كرنفال كأس العالم والذي يأخذكم في رحلة مع كل لاعبي منتخبات المونديال لمعرفة المزيد من المعلومات عنهم.

ومن بينهم كريستيانو رونالدو نجم البرتغال

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