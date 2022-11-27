انتهت كأس العالم - المغرب (2) - (0) بلجيكا.. انتصار عربي

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 14:47

كتب : FilGoal

حكيم زياش مع تيموثي كاستاني - المغرب أمام بلجيكا

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة المغرب أمام بلجيكا في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ كأس العالم 2022.

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بداية الشوط الثاني

ق47: تقنية الفيديو تتدخل والحكيم يلغب الهدف بسبب تداخل رومان سايس في الكرة وهو في موقف تسلل

ق46: جوووووووووووول أول للمغرب عن طريق حكيم زياش

ق39: تسديدة من دي بروين من ضربة حرة مباشرة في الشباك الخارجية

ق35: تسديدة قوية من أشرف حكيمي من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة

ق28: تمهيد من حكيمي وتسديدة من سليم أملاح فوق العارضة

ق15: رأسية من أونانا فوق العارضة

ق5: منير المحمدي يتألق من أمام ميشي باتشواي

ق1: منير المحمدي يشارك في مكان ياسين بونو بسبب الإصابة

بداية المباراة

المغرب بلجيكا كأس العالم قطر 2022
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