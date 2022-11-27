كرنفال في الجول - لن يتمالك دموعه مجددا.. فولير رجل انتصار كوستاريكا على اليابان

تحصل كيشير فولير لاعب كوستاريكا على جائزة أفضل لاعب في مباراة انتصار فريقه على اليابان.

وتغلب منتخب كوستاريكا على اليابان بهدف دون مقابل سجله فولير في وقت قاتل.

وأشعل منتخب كوستاريكا حسابات المجموعة بعد خسارته الافتتاحية أمام إسبانيا بسبعة أهداف دون مقابل.

FiGoal.com قدم لكل متابعيه كرنفال كأس العالم والذي يأخذكم في رحلة مع كل لاعبي منتخبات المونديال لمعرفة المزيد من المعلومات عنهم.

لم يتمالك فولير دموعه بعد علمه بتواجده في قائمة منتخب بلاده في كأس العالم.

وركض فولير مسرعا لإخبار والدته التي عاشت معه رحلة الكفاح خلال مسيرته.

للذهاب إلى كرنفال FilGoal.com للاعبي كأس العالم.

ويستعرض لكم FilGoal.com أرقام فولير الظهير الأيمن لكوستاريكا أمام اليابان:

لعب: 90 دقيقة

سجل: 1 هدف

تسديد: 1

التمريرات الصحيحة: 16 من 21 بنسبة 76%

لمس الكرة: 38

عرقلة صحيحة: 2 من 2 بنسبة 100%

صراعات أرضية: 5 من 10 بنسبة 50%