تعطل الكمبيوتر الياباني أمام كوستاريكا في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بكأس العالم 2022 في قطر.

وخسر منتخب اليابان بهدف دون مقابل أمام كوستاريكا لتشتعل حسابات المجموعة الخامسة.

وحقق منتخب كوستاريكا فوزه الأول في كأس العالم بعد سبع مباريات متتالية منذ مونديال 2014.

أما منتخب اليابان ففشل في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي لمعادلة إنجاز كأس العالم 2002.

وكان الساموراي الياباني قد حقق مفاجأة في الجولة الأولى بالفوز على ألمانيا بهدفين مقابل هدف واحد، بينما تلقى منتخب كوستاريكا هزيمة ثقيلة بسبعة أهداف دون مقابل أمام إسبانيا.

السيستم وقع

لم يتوقع أكثر المتشائمين خسارة منتخب اليابان أمام كوستاريكا بعد ما حدث في الجولة الأولى.

نجح منتخب اليابان في الجولة الافتتاحية في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين أمام ألمانيا.

بينما تذوق منتخب كوستاريكا مرارة الخسارة بعد هزيمة ثقيلة أمام إسبانيا بسبعة أهداف دون مقابل.

وكعادة أي "كمبيوتر" فقد لحق بالكمبيوتر الياباني عطل فني في مباراة كوستاريكا لتنقلب حسابات المجموعة بالكامل.

وبغض النظر عن نتيجة مواجهة إسبانيا ضد ألمانيا، بات لكل فرق المجموعة حظوظ في التأهل إلى ثمن النهائي.

كسر الصيام وفوز متكرر

تذوق منتخب كوستاريكا طعم الانتصار بعد سبع مباريات متتالية في كأس العالم دون فوز.

وكان آخر فوز لمنتخب كوستاريكا في كأس العالم أمام إيطاليا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2014.

ومنذ تلك المباراة تعادلت كوستاريكا في أربع مباريات وخسرت ثلاث مرات.

ولم يخسر منتخب كوستاريكا أمام فريق آسيوي في تاريخ مواجهات كأس العالم.

ونجح منتخب كوستاريكا من قبل في تحقيق الفوز على الصين في نسخة 2002.

وفي ثاني المواجهات تغلب المنتخب على اليابان ليكرر فوزه على فرق آسيا.

ويشارك منتخب كوستاريكا للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وكانت أفضل نتائج منتخب كوستاريكا في كأس العالم هي التأهل لربع نهائي منافسات نسخة 2014.

فشل في معادلة الإنجاز

أما منتخب اليابان ففشل في تحقيق الفوز بمباراتين متتاليتين للمرة الثانية في تاريخه.

ولم ينجح الساموراي في تحقيق ذلك سوى مرة واحدة فقط في نسخة 2002 والتي أقيمت على ملعبهم.

وحقق وقتها منتخب اليابان الفوز على منتخبي روسيا وتونس في دور المجموعات.

وبشكل عام لم يحقق منتخب اليابان الفوز في مباراتين بنفس النسخة من كأس العالم سوى 2022 و2010.

ولكن في نسخة 2010 نجح الساموراي في الفوز بالمباراة الافتتاحية أمام الكاميرون قبل أن يخسر أمام هولندا ثم يتغلب على الدنمارك في ختام المجموعة.

وبذلك يفشل منتخب اليابان في معادلة إنجاز 2002 بتحقيق الفوز في مباراتين متتاليتين.

ملل

بدأت المباراة بداية سريعة من الجانب الياباني في الثواني الأولى بحثا عن هدف سريع.

5 تبديلات لليابان أمام كوستاريكا الذي يهاجم أنتوني أنتوني كونتريراس 🇨🇷🇯🇵#في_المونديال pic.twitter.com/CkiiqJ5CLP — FilGoal (@FilGoal) November 27, 2022

وبعد بداية اليابان السريعة هدأ اللقاء تماما وانعدمت الخطورة على مرمى المنتخبين.

شهدت النصف ساعة الأولى تبادل السيطرة بين لاعبي المنتخبين ودون أي خطورة على مرمى كيلور نافاس حارس مرمى كوستاريكا أو شويتشي جوندا حارس مرمى اليابان.

وشهدت الدقيقة 35 تسديدة أولى من منتخب كوستاريكا عن طريق جويل كامبل من خارج منطقة الجزاء ولكن بعيدة عن مرمى جوندا.

واحتسب حكم اللقاء في أحد أكثر أشواط كأس العالم 2022 مللا دقيقة واحدة كوقت بدل من ضائع.

شوط مغاير

وعلى عكس الشوط الأول بدأ الشوط الثاني بهجوم قوي من اليابان وأنقذ نافاس مرماه بعد 25 ثانية من تسديدة هيديماسا موريتا وأبعدها عن مرمى فريقه.

وكان منتخب اليابان قد دفع بالثنائي هيروكي إيتو وتاكوما أسانو مع بداية الشوط الثاني بدلا من يوتو ناجاتومو وأياسي أويدا من أجل تدعيم الهجوم.

وواصل منتخب اليابان ضغطه في الشوط الثاني بحثا عن أولى أهداف اللقاء.

وباغت يوكي سومار دفاعات كوستاريكا بتسديدة قوية في الدقيقة 57 ولكنت مرت أعلى العارضة بقليل.

ودفع منتخب اليابان بثالث تبديلاته بنزول كاورو ميتوما بدلا من ميكي ياماني في الدقيقة 63.

وبعد دقيقتين دفع منتخب كوستاريكا بالثنائي براندون أجييرا وجيوسون بينيت بدلا من جيرسون توريس وأنتوني كونتريراس في الدقيقة 65 بينما واصل منتخب اليابان تدعيماته الهجومية بنزول جونيا إيتو بدلا من ريتسو دوان.

استمرت خطورة اليابان وسيطرتها على الكرة بحثا عن الهدف وحرم فرانشيسكو كالفو الساموراي من هدف مؤكد بعد إعاقة على خط منطقة الجزاء.

وتوالى الهجوم الياباني وسط تماسك دفاعي قوي من لاعبي منتخب كوستاريكا.

عكس السير

توالت هجمات اليابان قبل ربع ساعة من نهاية المباراة وبات الجميع في انتظار هدف الفوز.

وعلى عكس سير الشوط الثاني نجح كيشير فولير من خطف هدف فوز كوستاريكا.

ونجح فولير في تسديد الكرة بقوة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 82 لتسكن أعلى يمين مرمى جوندا.

وتراجع منتخب كوستاريكا للدفاع بشكل مكثف من أجل الحفاظ على نقاط المباراة.

وأنقذ كيلور نافاس هدفا محققا في الدقيقة 88 من تسديدة كامادا داخل منطقة الجزاء.