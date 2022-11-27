تشكيل بلجيكا - ثلاثة تغييرات من مارتينيز أمام المغرب

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 13:44

كتب : FilGoal

بلجيكا - كندا

أجرى روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا ثلاثة تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة المغرب في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم.

وتواجد الثلاثي توماس مونييه وأمادو أونانا وثورجان هازارد في التشكيل الأساسي.

وتقام المباراة على ملعب الثمامة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

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وفاز منتخب بلجيكا في المباراة الأولى على كندا بهدف دون رد.

بينما تعادل منتخب المغرب مع كرواتيا دون أهداف.

وجاء تشكيل بلجيكا كالتالي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: توبي ألدرفيلد- يان فيرتونخين- توماس مونييه

خط الوسط: ثورجان هازارد- أكسيل فيتسل- أونانا- تيموثي كاستانيي

خط الهجوم: إيدين هازارد- ميتشي باتشواي- كيفن دي بروين.

ويلعب منتخب بلجيكا في المونديال في المجموعة السادسة بجوار كل من المغرب وكرواتيا وكندا.

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