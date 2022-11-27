تشكيل المغرب - الركراكي يجدد الثقة في قوامه الأساسي أمام بلجيكا

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 13:40

كتب : FilGoal

منتخب المغرب أمام كرواتيا

لم يجر وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب أي تغيير عن الجولة الأولى عندما يواجه بلجيكا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022.

وتعافى نصير مزراوي من الإصابة التي لحقت به أمام كرواتيا في الجولة الأولى.

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وتقام المباراة على ملعب الثمامة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وفاز منتخب بلجيكا في المباراة الأولى على كندا بهدف دون رد.

بينما تعادل منتخب المغرب مع كرواتيا دون أهداف.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

وجاء تشكيل المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: نصير مزراوي - نايف أكرد - رومان سايس - أشرف حكيمي

الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - سليم أملاح

الهجوم: سفيان بوفال - يوسف النصيري - حكيم زياش

ثلاث مواجهات سابقة جمعت المغرب مع بلجيكا، انتصر أسود الأطلس في مرة واحدة وديا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد عام 2008.

وفاز منتخب بلجيكا مرتين، الأولى في دور المجموعات من كأس العالم 1994 والثانية وديا بأربعة أهداف دون رد عام 1999.

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