"كيف سنقنعك أننا أموات".. رسالة إنزو فيرنانديز إلى ميسي قبل 6 سنوات

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 13:16

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز مع ليونيل ميسي

في مباراته الدولية الخامسة، وقع إنزو فيرنانديز على أول أهدافه مع الأرجنتين أمام المكسيك في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ كأس العالم.

إنزو فيرنانديز

النادي : بنفيكا

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

الأرجنتين
قطر 2022

هدف أنهى مباراة المكسيك، وقلل الضغوط على لاعبي الأرجنتين بعد خسارة السعودية بالطبع.

ولكن كونه جاء من صناعة ليونيل ميسي، وإلى إنزو فيرنانديز تحديدا فللأمر هنا مذاق خاص.

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إذا عدنا بالزمن لعام 2016 وتحديدا بعد خسارة لقب كوبا أميركا أمام تشيلي بضربات الجزاء.

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البرغوث الأرجنتيني أعلن اعتزاله الدولي بعدها مع الضغوط الكبيرة على عاتقه وعاتق الفريق.

قبل أن يتراجع عنه بعد ذلك ويواصل رحلته مع منتخب الأرجنتين حتى فاز بكوبا أميركا في 2021.

قبل عودة ميسي من الاعتزال، كتب إنزو فيرنانديز في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسالة عاطفية إلى ميسي.

رسالة إنزو فيرناديز إلى ميسي في يونيو 2016

"كيف سنقنعك أننا أموات، أنه في حياتنا عانينا 1٪ فقط من الضغط الواقع على كتفيك الآن"

"أنت تستيقظ في الصباح وتنظر في المرآة وتعلم أن حشدًا يزيد عن 40 مليون نسمة لا يريدونك فقط أن تفعل أشياء مثالية ولكن بكل سخافة يفرضون عليك طلباتهم"

"كيف سنقنعك بأننا لا نستطيع أن نفهم أنك إنسان، شخص لديه موهبة لا مثيل لها، أفضل لاعب على هذا الكوكب ولكن شخص على أي حال، كيف نستطيع إقناعك إذا لم نتوقف لثانية من إدراك أنك لست المسؤول عن الغضب الذي يتسبب في خسارتنا والمتعلق غالباً بما نشعره من إحباطات سابقة يتم إيقاظها"

"دعونا ننظر في المرآة ونسأل أنفسنا إذا كنا نطلب 1٪ مما نطلبه من هذا الصبي الذي لا نعرفه حتى"

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"كيف سنقنعك أنه يصعب علينا رؤية العالم بأكمله يشيد بك، في إجازتك يمكنك أن تستلقي على الشاطئ، لكنك هناك تركض وتمثل ألواننا، وفي المقابل نحن ندقق كم مسافة ركضت أو إذا كنت تغني النشيد الوطني أم لا"

"افعل ما تريد يا ليونيل، لكن رجاءً فكر في البقاء. ابق لتستمتع أنت، هذا ما سلبه منك هؤلاء الناس. ففي عالم من الضغوط السخيفة تمكنوا من سلب أجمل ما في لعبتنا، المتعة. كنفي طفولتك كنت تحلم بالتأكيد بتمثيل بلادك وبالاستمتاع"

"مشاهدتك تلعب باللونين الأزرق والأبيض هو أعظم فخر في العالم، العب للحصول على المتعة لأنه عندما تستمتع فليس لديك أي فكرة عن المتعة التي نحظى بها"

شكرا وآسف".

ليونيل ميسي الأرجنتين كأس العالم قطر 2022
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