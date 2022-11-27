اسكواش - انسحاب علي فرج من بطولة هونج كونج للإصابة

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 13:00

كتب : FilGoal

علي فرج - اسكواش

انسحب علي فرج من خوض منافسات بطولة هونج كونج الدولية للاسكواش بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

وتقام منافسات هونج كونج الدولية للاسكواش في الفترة من 28 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر.

وكان علي فرج قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مشاركته في بطولة أمريكا المفتوحة في أكتوبر الماضي.

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ولم يتعاف علي فرج من الإصابة بشكل كامل حتى الآن لذلك انسحب من منافسات البطولة.

وتعتبر بطولة هونج كونج من البطولات الكبرى في الموسم الحالي.

ويشارك مروان الشوربجي ومصطفى عسل ومازن هشام في منافسات الرجال من البطولة.

بينما تلعب كل من نوران جوهر ونور الشربيني ونور الطيب وهانيا الحمامي وسلمى هاني وروان العربي في منافسات السيدات.

ويستعد منتخب السيدات عقب تلك البطولة المشاركة في منافسات بطولة العالم للفرق.

وتقام بطولة العالم لفرق السيدات في مصر خلال الفترة من 10 إلى 16 ديسمبر في القاهرة.

وكان منتخب سيدات مصر قد حصد اللقب في آخر نسختين عامي 2016 و2018.

اسكواش علي فرج
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