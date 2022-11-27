تشيزيني: أشعر أني سجلت هدفا في مرمى السعودية

وصف فوتشينك تشيزيني حارس منتخب بولندا تصديه لركلة جزاء حاسمة في لقاء السعودي بكأس العالم 2022 كما لو كان سجل هدفا.

أبعد ركلة جزاء نفذها سالم الدوسري، وتصدى لـ 5 فرص من منتخب السعودية، هكذا تألق تشيزيني في قيادة منتخب بولندا للفوز على الصقور الخضر في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لـ كأس العالم 2022.

وقال تشيزيني في تصريحات نشرتها جريدة لا جازيتا ديلو سبورت: "إنقاذ تسديدة المتابعة بعد ركلة الجزاء كان أصعب من التصدي لتسديدة ركلة الجزاء نفسها".

وأضاف "التصدي لركلة جزاء في كأس العالم هو الشعور الأفضل. نحن حراس المرمى لا نستطيع التسجيل، لكني أشعر أني سجلت في مرمى السعودية".

كما تحدث حارس يوفنتوس عن المواجهة المرتقبة ضد الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي قائلا "أتيت إلى المونديال لأتنافس مع الأفضل في العالم، ومع كل الاحترام للاعبي السعودية، أريد أن أتنافس مع الأفضل".

وأشاد تشيزني بكلاوديو فيليبي مدرب حراس مرمى يوفنتوس لمساعدته على التحسن في التصدي لركلات الجزاء.

وفاز منتخب بولندا على السعودية يوم السبت بهدفين دون رد في ثاني جولات كأس العالم 2022 في ملعب المدينة التعليمية ضمن منافسات المجموعة الثالثة. (طالع التفاصيل)

وأصبح تشيزيني ثالث حارس يتصدى لركلة جزاء ويحافظ على نظافة شباكه في نفس المباراة بكأس العالم 2022 بعد تيبو كورتوا حارس بلجيكا وميمو أوتشوا حارس المكسيك.

وتصدى حارس بولندا لركلة جزاء سالم الدوسري في الدقيقة الأخيرة ليمهد فوز منتخب بلاده في اللقاء.

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ومن بينهم تشيزيني الذي يطلق عليه البعض "تيك".

هذا الرجل تقاسم قفازًا ذهبيًا مع بيتر تشيك، أحد أفضل الحراس ربما في تاريخ اللعبة، في موسم 2013-2014.

التقطه أرسنال في شبابه من ليجيا وارسو عام 2006، وأعاره إلى روما في 2015، وفي 2017 انتقل إلى يوفنتوس الذي بقى معه حتى الآن.

وريث عرش جيانلويجي بوفون، هو ابن الحارس البولندي السابق ماسي شتيزني، ويطلق عليه البعض "تيك"، لأنها أسهل من اسمه بالطبع، شأنه شأن الغالبية العظمى من منتخب بلاده.

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ماذا قدم تشيزيني أمام السعودية؟

دقائق: 90

تصديات: 5

تصديات لتسديدات من داخل المنطقة: 4

تصدي لركلة جزاء: 1

لمس الكرة: 44

تمريرات صحيحة: 21 من 36

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