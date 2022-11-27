مارتينيز: هدف ميسي أنهى توتر الفريق.. ومستعدون لنهائي جديد ضد بولندا

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 12:13

كتب : FilGoal

الأرجنتين - المكسيك - إيميليانو مارتينيز

اعترف إيمليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين بتوتر الفريق في الشوط الأول أمام المكسيك.

وحقق منتخب الأرجنتين نقاطه الثلاثة الأولى في كأس العالم بعد الفوز على المكسيك بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم.

وقال إيمليانو مارتينيز في تصريحات نقلها حساب منتخب الأرجنتين: "بالفعل كنا متوترين بعض الشيء في الشوط الأول".

أخبار متعلقة:
كرنفال في الجول - تساوى مع رونالدو.. ميسي رجل مباراة الأرجنتين والمكسيك سيناريوهات التأهل - المجموعة الثالثة.. مصير السعودية والأرجنتين بين الفوز وانتظار الآخرين إنزو فيرنانديز: هذه المجموعة ستمثل الأرجنتين بأفضل طريقة في كأس العالم تشكيل المكسيك - ثلاثي في الدفاع أمام الأرجنتين.. ولوزانو وفيجا يقودان الهجوم

وأضاف "عندما سجلنا هدف المباراة الأول عن طريق ميسي انتهى التوتر وأصبحت المباراة مفتوحة".

وكان منتخب الأرجنتين قد خسر مباراته الافتتاحية أمام السعودية بهدفين مقابل هدف واحد.

وشدد "اليوم شاهدنا منتخب الأرجنتين في المباراة ولم يترك أحد فرصة لخسارة الكرة".

واختتم مارتينيز تصريحاته "نحن الآن قادمون ومستعدون لخوض نهائي آخر أمام بولندا".

ويختتم منتخب الأرجنتين مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بولندا في التاسعة من مساء الأربعاء.

ويحتاج المنتخب الأرجنتيني الفوز بأي نتيجة من أجل تأكيد تأهله إلى ثمن النهائي.

أما في حالة التعادل فيحتاج الأرجنتين إلى تعادل السعودية أمام المكسيك ليضمن التانجو تأهله.

بينما في حال خسارة الأرجنتين أمام بولندا فسيودع الفريق رسميا منافسات كأس العالم من دور المجموعات.

الأرجنتين إيميليانو مارتينيز ميسي المكسيك بولندا كأس العالم
نرشح لكم
الأول منذ ماتيب.. الكاميرون تعود للتسجيل في كأس العالم فيفا يفتح تحقيقا ضد الاتحاد الألماني أنباء جيدة لـ تونس؟ ليكيب: فرنسا تتجه لإراحة 6 لاعبين على الأقل أمام نسور قرطاج ياسين بونو يكشف: ذهبت إلى المستشفى أثناء لقاء بلجيكا ديلي ميل: الصين تؤخر بث كأس العالم 30 ثانية لحذف لقطات الجمهور دون كمامات استراحة كأس العالم - الكاميرون (1) (2) صربيا.. نهاية الشوط الأول مهاجم ألمانيا: نأمل أن تسير الأمور في صالحنا بالجولة الأخيرة بيريزيتش: لعبت كرة القدم من أجل كأس العالم.. ودي بروين ومودريتش أفضل لاعبي الوسط
أخر الأخبار
الأول منذ ماتيب.. الكاميرون تعود للتسجيل في كأس العالم 17 دقيقة | قطر 2022
فيفا يفتح تحقيقا ضد الاتحاد الألماني 25 دقيقة | قطر 2022
غلق الاشتراك في أضخم ماراثون في مصر بـ الأهرامات يوم 30 نوفمبر 44 دقيقة | رياضات أخرى
أنباء جيدة لـ تونس؟ ليكيب: فرنسا تتجه لإراحة 6 لاعبين على الأقل أمام نسور قرطاج 54 دقيقة | قطر 2022
ياسين بونو يكشف: ذهبت إلى المستشفى أثناء لقاء بلجيكا ساعة | قطر 2022
مران الأهلي - مشاركة عمار حمدي.. وراحة 24 ساعة ساعة | الكرة المصرية
ديلي ميل: الصين تؤخر بث كأس العالم 30 ثانية لحذف لقطات الجمهور دون كمامات ساعة | قطر 2022
استراحة كأس العالم - الكاميرون (1) (2) صربيا.. نهاية الشوط الأول ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط