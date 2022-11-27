مارتينيز: هدف ميسي أنهى توتر الفريق.. ومستعدون لنهائي جديد ضد بولندا

اعترف إيمليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين بتوتر الفريق في الشوط الأول أمام المكسيك.

إيميليانو مارتينيز النادي : أستون فيلا الأرجنتين

وحقق منتخب الأرجنتين نقاطه الثلاثة الأولى في كأس العالم بعد الفوز على المكسيك بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم.

وقال إيمليانو مارتينيز في تصريحات نقلها حساب منتخب الأرجنتين: "بالفعل كنا متوترين بعض الشيء في الشوط الأول".

وأضاف "عندما سجلنا هدف المباراة الأول عن طريق ميسي انتهى التوتر وأصبحت المباراة مفتوحة".

وكان منتخب الأرجنتين قد خسر مباراته الافتتاحية أمام السعودية بهدفين مقابل هدف واحد.

وشدد "اليوم شاهدنا منتخب الأرجنتين في المباراة ولم يترك أحد فرصة لخسارة الكرة".

واختتم مارتينيز تصريحاته "نحن الآن قادمون ومستعدون لخوض نهائي آخر أمام بولندا".

ويختتم منتخب الأرجنتين مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بولندا في التاسعة من مساء الأربعاء.

ويحتاج المنتخب الأرجنتيني الفوز بأي نتيجة من أجل تأكيد تأهله إلى ثمن النهائي.

أما في حالة التعادل فيحتاج الأرجنتين إلى تعادل السعودية أمام المكسيك ليضمن التانجو تأهله.

بينما في حال خسارة الأرجنتين أمام بولندا فسيودع الفريق رسميا منافسات كأس العالم من دور المجموعات.