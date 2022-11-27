تشكيل كوستاريكا - تغييران أمام اليابان.. وكامبيل ونافاس أساسيان

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 11:19

كتب : FilGoal

كوستاريكا

دفع لويس فيرناندو سواريز المدير الفني لمنتخب كوستاريكا بالثنائي كيندال واستون وجيرسون توريس في التشكيل الأساسي للفريق.

ويلعب منتخب كوستاريكا أمام اليابان ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من كأس العالم 2022 في قطر.

ويستمر كيلور نافاس في حراسة مرمى كوستاريكا رغم الهزيمة الثقيلة أمام إسبانيا.

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وجاء تشكيل كوستاريكا كالآتي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: كيشير فولير سبينس - كيندال واستون – أوسكار دوارتي – فرانسيسكو كالفو – بريان أوفييدو

الوسط: جويل كامبيل – سيلسو بورخيس – يلستين تيخيدا – جيرسون توريس.

الهجوم: أنتوني كونتريراس

ويلعب منتخب كوستاريكا في المجموعة الخامسة بجانب كل من إسبانيا وألمانيا واليابان.

وكان منتخب كوستاريكا قد تلقى هزيمة ثقيلة أمام إسبانيا بسبعة أهداف دون مقابل.

أما منتخب اليابان قد حقق الفوز على ألمانيا في المباراة الافتتاحية بهدفين مقابل هدف واحد.

كأس العالم كوستاريكا نافاس اليابان
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