تشكيل اليابان - خمسة تغييرات أمام كوستاريكا.. وكوبو ومينامينو وتومياسو بدلاء

شهد تشكيل منتخب اليابان الأساسي أمام كوستاريكا خمسة تغييرات عن التشكيل الذي واجه به منتخب ألمانيا في المباراة الافتتاحية.

ويلعب منتخب اليابان أمام كوستاريكا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من كأس العالم 2022 في قطر.

ويجلس تاكومي مينامينو لاعب موناكو وتاكيرو تومياسو ظهير أيمن أرسنال وتاكيفوسا كوبو على مقاعد البدلاء.

ودفع هاجيمي مورياسو المدير الفني لمنتخب اليابان بخمسة تبديلات في التشكيل الأساسي أمام كوستاريكا.

وجاء تشكيل منتخب اليابان كالآتي:

حارس المرمى: شويتشي جوندا

الدفاع: ميكي ياماني - كو إتاكورا - مايا يوشيدا - يوتو ناجاتومو.

الوسط: هيديماسا موريتا - واتارو إيندو - يوكي سوما - دايتشي كامادا - ريتسو دوان

الهجوم: أياسي أويدا

ويلعب منتخب اليابان في المجموعة الخامسة بجانب كل من إسبانيا وألمانيا وكوستاريكا.

وكان منتخب اليابان قد حقق الفوز على ألمانيا في المباراة الافتتاحية بهدفين مقابل هدف واحد.

أما كوستاريكا فتلقت هزيمة ثقيلة أمام إسبانيا بسبعة أهداف دون مقابل.