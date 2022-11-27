مؤتمر ميسي: الفوز على المكسيك منحنا ارتياحا كبيرا.. ولست متفاجئا من إنزو

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 10:58

كتب : FilGoal

هدف ليونيل ميسي مع الأرجنتين في المكسيك

أعرب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن سعادته بتحقيق انتصار ثمين على المكسيك في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس العالم.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

الأرجنتين

وتغلب منتخب الأرجنتين على المكسيك بهدفين دون مقابل وشارك ميسي في الهدفين بالتسجيل والصناعة.

وبذلك عوّض منتخب الأرجنتين خسارته المفاجئة أمام السعودية في الافتتاح ليزيد من آماله في التأهل.

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وقال ميسي في مؤتمر صحفي: "كان الانتصار على المكسيك مصدر ارتياح لكل غرفة الملابس وفرحة كبيرة".

وأضاف "الشوط الأول كان صعبا بسبب حاجتنا لتحقيق الفوز، لم نتمكن العثور على المساحات".

وتابع "بدأنا في امتلاك الكرة خلال الشوط الثاني ووجدنا المساحات بين الخطوط وكانت كراتنا أقرب إلى منطقة الجزاء".

وشدد ميسي " كنا ندرك أنه يتعين علينا اللعب بهدوء أكبر، لأننا ارتكبنا خطأ عدم الانتقال من جانب إلى آخر لإيجاد مساحات بالداخل".

واختتم ميسي تصريحاته "لست متفاجئا من إنزو فيرنانديز، أنا أعرفه وأراه يتدرب كل يوم، هو يستحق ذلك لأنه لاعب رائع".

ونجح إنزو فيرنانديز في قتل المباراة بهدف الأرجنتين الثاني ليحقق التانجو نقاطه الثلاثة الأولى في البطولة.

ويختتم منتخب الأرجنتين مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بولندا في التاسعة من مساء الأربعاء.

ويحتاج المنتخب الأرجنتيني الفوز بأي نتيجة من أجل تأكيد تأهله إلى ثمن النهائي.

أما في حالة التعادل فيحتاج الأرجنتين إلى تعادل السعودية أمام المكسيك ليضمن التانجو تأهله.

بينما في حال خسارة الأرجنتين أمام بولندا فسيودع الفريق رسميا منافسات كأس العالم من دور المجموعات.

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