حازم إمام يكشف حقيقة المفاوضات مع رينار لتدريب مصر.. والفارق بين كيروش وفيتوريا

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 00:39

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - منتخب السعودية

كشف حازم إمام عضو اتحاد كرة القدم المصري حقيقة وجود مفاوضات مع الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية لتدريب مصر عقب كأس العالم.

وقال حازم عبر قناة أون تايم سبورتس: "وقت المفاوضات مع الأرجنتين لخوض مباراة ودية البعض كان يطلب مني عدم لعب منتخب مصر هذه المباراة حتى لا يتعرض لخسارة كبيرة ويتعرض اتحاد الكرة للانتقاد".

وأضاف "كارلوس كيروش مدرب كبير ولكن ليس لأنه هاجم اتحاد الكرة بعد رحيله أن نخرج لنهاجمه نحن أيضا".

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وواصل "كيروش تولى تدريب مصر وقت مباريات رسمية كثيرة ومتتالية".

وأكمل "أما فيتوريا هو مدرب معدل بعض الشيء عن كيروش، فهو يريد أن يهاجم على عكس كيروش المتحفظ".

وأوضح "فيتوريا يريد الهجوم ويحاول أن يقدم كرة قدم جيدة مع منتخب مصر".

وشدد "لا يجب أن يكون هناك مدرب أفضل من الثاني بين كيروش وفيتوريا".

وأفصح "وحيد خليلوزيتش أخبرني أن هيرفي رينار يحب مصر ولكنه وقتها كان يتولى تدريب منتخب المغرب بعد كأس العالم 2018".

وأشار "أحد الوسطاء أخبرني أن رينار يريد تدريب منتخب مصر ولكن لا يصح أن أذهب للتفاوض معه وهو يتولى تدريب منتخب آخر مثل المغرب وقتها".

وأتم تصريحاته "تحدثت مع رينار قبل فترة وسألته عن باتريك بوميل وقت البحث عن مدرب لمنتخب مصر، ولكني لم أتحدث معه ليتولى تدريب منتخب مصر وهو لم يخبرني أنه سيتولى تدريب المنتخب عقب كأس العالم لأنه مستمر مع السعودية ولا أعرف من هو مصدر هذه الشائعات".

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