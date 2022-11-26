كأس مصر - نادر قمر الدولة حكما لمباراة الأهلي والمقاولون العرب
السبت، 26 نوفمبر 2022 - 22:40
كتب : FilGoal
يدير نادر قمر الدولة مباراة الأهلي والمقاولون العرب تحكيميا في ربع نهائي كأس مصر 2022.
ويلتقي الأهلي والمقاولون العرب على ملعب الأهلي we السلام غدا الأحد 27 نوفمبر.
ويعاون قمر الدولة كل من هشام الدسوقي وأحمد صلاح.
ويتواجد صبحي العمراوي كحكم رابع.
وعلى تقنية الفيديو يتواجد مصطفى مدحت ويعاونه شهاب راشد.
وأدار قمر الدولة مباراتين الموسم الحالي في الدوري أشهر خلالها 5 بطاقات صفراء.
وأدار من قبل لـ الأهلي مباراتين، انتهت واحدة بالفوز والأخرى بالتعادل.
وسبق أن أدار 7 مباريات لذئاب الجبل انتهت منها 5 بالفوز وتعادل وخسارة.
الفائز من اللقاء سيواجه سموحة الذي حجز أولى بطاقات المربع الذهبي.
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