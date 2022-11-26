كأس العالم - للمرة الثانية في يوم واحد.. ميسي يعادل مارادونا

نجح ليونيل ميسي نجم الأرجنتين في معادلة رقم آخر للراحل دييجو أرماندو مارادونا في نفس الليلة.

جاء ذلك خلال مباراة الفريق أمام المكسيك في الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العالم 2022.

وتقدم الأرجنتينيون بهدف ميسي في الدقيقة 64، وهو ثامن أهداف ليو في المونديال.

بذلك ارتقى ميسي للمرتبة الثانية بين هدافي الأرجنتين في كأس العالم، رفقة مارادونا وماريو كيمبيس بـ 8 أهداف للكل.

الصدارة لا تزال باسم جابرييل باتيستوتا الذي سجل 10 أهداف.

أما الرقم الأول الذي عادله ميسي فكان عدد المشاركات، إذ خاض مباراته رقم 21 في كأس العالم، ليتساوى مع مارادونا في الصدارة التاريخية.

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