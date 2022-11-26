كأس العالم - للمرة الثانية في يوم واحد.. ميسي يعادل مارادونا

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 22:39

كتب : FilGoal

الأرجنتين - المكسيك - ليونيل ميسي

نجح ليونيل ميسي نجم الأرجنتين في معادلة رقم آخر للراحل دييجو أرماندو مارادونا في نفس الليلة.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

الأرجنتين
قطر 2022

جاء ذلك خلال مباراة الفريق أمام المكسيك في الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العالم 2022.

وتقدم الأرجنتينيون بهدف ميسي في الدقيقة 64، وهو ثامن أهداف ليو في المونديال.

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بذلك ارتقى ميسي للمرتبة الثانية بين هدافي الأرجنتين في كأس العالم، رفقة مارادونا وماريو كيمبيس بـ 8 أهداف للكل.

الصدارة لا تزال باسم جابرييل باتيستوتا الذي سجل 10 أهداف.

أما الرقم الأول الذي عادله ميسي فكان عدد المشاركات، إذ خاض مباراته رقم 21 في كأس العالم، ليتساوى مع مارادونا في الصدارة التاريخية.

تعرف على معلومات عن ميسي وبقية لاعبي ومدربي كأس العالم عبركرنفال في الجول.

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