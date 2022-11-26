مؤتمر مدرب كندا: الصحافة الكرواتية؟ زوجتي ستأتي خلفكم

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 22:31

كتب : FilGoal

جون هيردمان - المدير الفني لـ منتخب كندا

اشتعلت الأجواء قبل مباراة كندا وكرواتيا بسبب تصريح جون هيردمان مدرب كندا عقب الخسارة من بلجيكا في الجولة الأولى من كأس العالم 2022.

وعقب المباراة قال هيردمان للاعبيه في وسط الملعب: "سنضاجع كرواتيا".

وهو ما جعل الصحافة الكرواتية تشن هجوما غاضبا على المدرب الإنجليزي عبر أغلفتها: "لديك فم، وهل لديك الشجاعة أيضا؟".

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وقال هيردمان في المؤتمر الصحفي عشية اللقاء المرتقب مازحا: "زوجتي ستأتي خلفكم".

وأضاف "نحن في مكان مُضيء ومشرق وواضح. إذا كان أي شخص يعرف كيف أعمل، فأنا دائما أركز على المهمة التالية. وأحب التجربة".

وواصل مازحا أيضا "أصبح لدي بعض الشجاعة الآن".

وتابع "بعد مباراة بلجيكا أردت من لاعبي كندا عدم الوقوف عند ما حدث هنا والوصول إلى المباراة التالية بسرعة".

وأتم "نؤمن بأنفسنا، وهذا هو أهم شيء قبل خوض مباراة مثل تلك، هناك ثقة كبيرة بُنيت في هذه المؤسسة".

وخسر منتخب كندا أمام بلجيكا بهدف دون رد، بينما تعادل منتخب كرواتيا سلبيا مع المغرب.

جون هيردمان - المدير الفني لـ منتخب كندا كندا كأس العالم كأس العالم 2022
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