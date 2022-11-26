مدرب كرواتيا ردا على تصريحات مدرب كندا المسيئة: نحن نستحق الاحترام.. وهو لم يظهره

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 22:22

كتب : FilGoal

زلاتكو داليتش - كرواتيا

أبدى زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا غضبه من التصريحات المسيئة الصادرة عن جون هيرمان مدرب كندا قبل لقاء الفريقين.

وقال داليتش في المؤتمر الصحفي: "الفريق الكرواتي يستحق الاحترام من الجميع".

وأضاف "نحن نحترم الجميع على قدم المساواة. نستحق الاحترام والكرامة".

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وأوضح "الكنديون يجب أن يحترموننا أيضا. طريقة وضع تلك الكلمات معا لا تظهر أي احترام".

وتابع داليتش "نحن أصحاب المركز الثاني (في كأس العالم 2018) ونستحق الاحترام".

في الإطار ذاته قال إيفان بيريسيتش لاعب كرواتيا وتوتنام هوتسبر: "أؤيد ما قاله المدرب، ولا يمكنني انتظار بداية المباراة".

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وكان جون هيرمان مدرب كندا قد تحدث عن استعداد الفريق للفوز على كرواتيا، ولكن بطريقة مسيئة.

وخسر منتخب كندا مباراته الأولى أمام بلجيكا بهدف دون رد، فيما تعادل منتخب كرواتيا مع المغرب.

تعرف على معلومات عن داليتش وبقية لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.

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