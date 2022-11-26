مؤتمر مدرب اليابان: الانتصار ضد ألمانيا لا يضمن الفوز على كوستاريكا

شدد هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان على أن فريقه يجب أن يلعب بطريقة مختلفة من ضد كوستاريكا من أجل تحقيق الفوز.

ويستعد منتخب اليابان لمواجهة كوستاريكا غدا الأحد في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وقال مورياسو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ألمانيا واحدة من أفضل القوى في كرة القدم ولهذا اعتبر أن الفوز عليهم من أفضل الإنجازات لليابان ولاعبينا كانوا رائعين لذلك أنا فخور بالطريقة التي لعبنا بها".

واستمر "على كل الحال الفوز لا يضمن لنا تحقيق فوزا آخر غدا وسنلعب مع منافس مختلف لذلك يجب أن نلعب طريقة مختلفة وإلا لن نحقق أي شيء، إنجازات الماضي يجب أن تنسى ويجب أن نركز غدا لأنه لا يوجد وقت للرضا عن النفس".

وتابع "يجب أن نبني طريقتنا الخاصة في اللبع عن طريق التعلم من الدول الأخرى".

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وكان منتخب اليابان قد حقق الفوز في الجولة الأولى على ألمانيا بهدفين مقابل هدفا واحد، بينما تعرض كوستاريكا لهزيمة كبيرة أمام إسبانيا بسبعة أهداف دون رد.

ويحتل منتخب اليابان المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاثة نقاط وبفارق الأهداف عن إسبانيا صاحب الصدارة.