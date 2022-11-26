مؤتمر مدرب كوستاريكا: انتقدنا أنفسنا بشكل جيد بعد مباراة إسبانيا.. وعلينا التعلم

شدد لويس فيرناندو.سواريز مدرب منتخب كوستاريكا على ضرورة أن يتحلى فريقه بالقوة الذهنية.

ويستعد منتخب كوستاريكا لمواجهة اليابان غدا الأحد في الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم 2022.

وقال لويس فيرناندو.سواريز في المؤتمر الصحفي: "فكرنا وهذا يمنحني راحة البال لأن اللاعبين يدركون ما لم يتم القيام به ويدركون أن النتيجة يجب أن تكون مختلفة".

وأضاف "عندما تركت المؤتمر الصحفي ذهبت للتحدث مع لاعبي فريقي وانتقدنا أنفسنا بشكل جيد بخصوص المباراة وكل شيء فعلناه".

وواصل "لا يجب ألا نندم على ما فعلناه، علينا التعلم من ذلك، كل شيء في تلك التجربة كان كارثيا".

وأتم "عليك التعلم وأن تكون قويا ذهنيا، حتى إذا كان هناك انتقادات".

















































































ولم يسدد منتخب كوستاريكا أي كرة خارج أو على مرمى إسبانيا وهو أول منتخب يحقق ذلك الرقم منذ كوستاريكا نفسها في مونديال 1990 ضد البرازيل.

وتلك السباعية كتبت أكبر انتصار في تاريخ إسبانيا في كأس العالم بعد الفوز على بلغاريا بستة أهداف لهدف في نسخة 1998، وللمصادفة حينها فمدرب المنتخب لويس إنريكي سجل هدفا آنذاك.

وأصبح ذلك الانتصار هو رابع أكبر انتصار في تاريخ كأس العالم بعد المجر على السلفادور بعشرة أهداف دون رد، والمجر على كوريا الجنوبية بتسعة أهداف مقابل لا شيء وبالنتيجة ذاتها يوغوسلافيا على زائير "الكونغو الديمقراطية حاليا".

هذا بالإضافة لفوز السويد وأوروجواي وألمانيا على كوبا وبوليفيا والسعودية بالنتيجة ذاتها بثمانية أهداف دون رد.

ويتساوى ذلك الانتصار مع فوز البرتغال على كوريا الشمالية وبولندا على هايتي وكوريا الجنوبية على سويسرا وأوروجواي على اسكتلندا.