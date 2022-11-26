جريزمان: كنا نعرف أن مواجهة الدنمارك ستكون معقدة.. وفخور صناعة 26 هدفا مع فرنسا

شدد أنطوان جريزمان لاعب منتخب فرنسا على أن مباراة الدنمارك كانت معقدة في ظل الخسارتين المتتاليتين التي تعرض لهما منتخب بلده ضدهم في دوري الأمم الأوروبية.

وحقق منتخب فرنسا الفوز على الدنمارك بهدفين مقابل هدفا واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب 974 في الجولة الثانية من كأس العالم 2022.

وقال جريزمان لقناة TF1 الفرنسية عقب المباراة: "كنا نعرف أن المباراة ستكون معقدة، لقد خسرنا ضد الدنمارك مرتين في دوري الأمم الأوروبية لقد قمنا بعمل كثير سويا سواء أساسيين أو بدلاء لذلك كان انتصارا جميلا".

وأصبح جريزمان على بعد هدف واحد يصنعه مع منتخب فرنسا ليعادل تيري هينري كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ منتخب فرنسا، إذ أن النجم السابق لأرسنال صنع 27 هدفا في وقت سابق.

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وعلق جريزمان على وصوله لصناعة الهدف الـ 26 مع فرنسا قائلا: "فخور جدا بذلك ولكن يجب أن أتذكر عمل المجموعة بالكامل هجوميا ودفاعيا وليس عملي فقط".

وأضاف "الجميع بذلك جهدا استثنائيا اليوم وحققنا فوزا مهما وتأهلنا ونحن سعداء جدا بذلك".

وضمن منتخب فرنسا تأهله ليكون أول المنتخبات وصولا لدور الـ 16 في كأس العالم 2022.

وسيلعب منتخب فرنسا مباراته الأخيرة في دور المجموعات ضد تونس يوم 30 نوفمبر المدينة التعليمية.