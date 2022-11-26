مؤتمر جويل كامبل: حلم التأهل لا زال موجودا.. وإسبانيا علمتنا درسا

يرى جويل كامبل لاعب منتخب كوستاريكا أن حلم التأهل لا زال متاحا رغم الخسارة بسباعية أمام إسبانيا في الجولة الأولى من كأس العالم 2022.

ويستعد منتخب كوستاريكا لمواجهة نظيره الياباني على ملعب أحمد بن علي في الثانية عشر ظهرا.

وقال جويل كامبل في المؤتمر الصحفي: "حلم التأهل لا زال موجودا، وسنقدم كل شيء في مباراة الغد".

وأضاف "في بعض الأحيان تمر بأشياء لا يمكنك توضيحها، لم يكن يومنا، لعبنا بشكل سيء لكن لا يمكننا التوقف عند ذلك".

وواصل "لم نُرد حصول ذلك، هذه أشياء تحدث في كرة القدم، إسبانيا علمتنا درسا".

وتابع "لا أحد يود رؤية فريقه يخسر بالسبعة، أقول للجماهير إننا سنظل سويا حتى النهاية".

وأكمل "الجماهير لديها الحق في عدم الرغبة في مشاهدتنا، نتفهم أن النتيجة مؤلمة لهم، وهو ما يؤلمنا أيضا، لكننا سنواصل القتال".

















































































ولم يسدد منتخب كوستاريكا أي كرة خارج أو على مرمى إسبانيا وهو أول منتخب يحقق ذلك الرقم منذ كوستاريكا نفسها في مونديال 1990 ضد البرازيل.

وتلك السباعية كتبت أكبر انتصار في تاريخ إسبانيا في كأس العالم بعد الفوز على بلغاريا بستة أهداف لهدف في نسخة 1998، وللمصادفة حينها فمدرب المنتخب لويس إنريكي سجل هدفا آنذاك.

وأصبح ذلك الانتصار هو رابع أكبر انتصار في تاريخ كأس العالم بعد المجر على السلفادور بعشرة أهداف دون رد، والمجر على كوريا الجنوبية بتسعة أهداف مقابل لا شيء وبالنتيجة ذاتها يوغوسلافيا على زائير "الكونغو الديمقراطية حاليا".

هذا بالإضافة لفوز السويد وأوروجواي وألمانيا على كوبا وبوليفيا والسعودية بالنتيجة ذاتها بثمانية أهداف دون رد.

ويتساوى ذلك الانتصار مع فوز البرتغال على كوريا الشمالية وبولندا على هايتي وكوريا الجنوبية على سويسرا وأوروجواي على اسكتلندا.