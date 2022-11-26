كأس العالم - موعد مباراة السعودية ضد المكسيك .. القنوات الناقلة والمعلق

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 21:25

كتب : FilGoal

لاعبو السعودية يدعمون ياسر الشهراني قبل لقاء بولندا في كأس العالم 2022

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة أخرى قوية في دور المجموعات من كأس العالم بلقاء المكسيك في الجولة الثالثة والأخيرة.

ويمتلك منتخب السعودية ثلاث نقاط من فوز على الأرجنتين وخسارة أمام بولندا.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

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تقام المباراة يوم 30 نوفمبر الجاري.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد لوسيل.

ويعلق على اللقاء حسن العيدروس.

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وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2.

ومن المتوقع أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة لكأس العالم بجانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

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وتقام منافسات كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

ويشارك منتخب السعودية في كأس العالم للمرة السادسة تاريخيا.

السعودية المكسيك كأس العالم قطر 2022
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