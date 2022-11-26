ديشامب: سببنا عديد المشاكل للدنمارك.. والمجموعة الحالية تريد الوصول لأشياء كبرى مجددا

شدد ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا على أن فريقه استحق الفوز على الدنمارك، مشيرا إلى أن الفريق ضمن بشكل كبير صدارة المجموعة.

وفاز منتخب فرنسا على الدنمارك بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2022.

وقال ديشامب في تصريحات لقناة "تيلي فوت" بعد المباراة: "لقد فعلنا عديد الأشياء المثيرة للإعجاب في المباراة، أهنئ اللاعبين على ما قدموه وكانت لنا ردة فعل قوية".

وأضاف "استقبلنا هدفا من كرة ثابتة لأنهم جيدين للغاية فيها ولكننا أيضا سببنا لهم المشاكل في الكرات الثابتة".

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وتابع "من المنطقي بالنسبة لي أننا فزنا في هذه المباراة، غالبا ما يتم التقليل من شأن الدنمارك، لكنها أثبتت هذه الليلة أنها واحدة من الدول القوية".

وواصل "بالنسبة لنا فالأمر مثالي، فلدينا ست نقاط وحسمنا التأهل بعد أول مباراتين، سنقدر ذلك قبل المباراة القادمة بعد أربعة أيام وهناك احتمال كبير جدا أن ننهي المجموعة في الصدارة".

واستكمل "هذه المجموعة قوية وصلبة وتريد القيام بأشياء عظيمة، قامت ببعضها بالفعل وحققنا انتصارين متتاليين".

وحقق منتخب فرنسا 6 انتصارات على التوالي في كأس العالم، أطول سلسلة منذ إسبانيا 2010.

وأصبح منتخب فرنسا أول حامل لقب لا يودع البطولة من الدور الأول منذ 2010.

ويختتم منتخب فرنسا مبارياته في المجموعة بمواجهة تونس.