السادس.. جواردادو يشارك في النسخة الـ 5 لـ كأس العالم

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 20:57

كتب : FilGoal

أندريس جواردادو

أصبح أندريس جواردادو قائد منتخب المكسيك سادس لاعب يشارك في 5 نسخ من كأس العالم عبر التاريخ.

ويبدأ جواردادو في وسط المكسيك أمام الأرجنتين في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ كأس العالم 2022.

ولم يخض لاعب الوسط المخضرم البالغ 36 مباراة بولندا الأولى في دور المجموعات والتي انتهت بالتعادل السلبي.

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وبات المكسيكي سادس لاعب يشارك في خمس نسخ من كأس العالم بجانب مواطنيه رافائييل ماركيز وأنتونيو كاربخال، والأرجنتيني ليونيل ميسي والألماني لوثار ماتيوس والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتشهد النسخة الحالية انضمام 3 للقائمة الخاصة، وهم ميسي ورونالدو وجواردادو.

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وخاض لاعب وسط المكسيك 12 مباراة سابقة في كأس العالم بدءا من نسخة 2006 و2010 و2014 و2018.

وجاءت مشاركته الأولى ضد الأرجنتين في ثمن نهائي 2006، وصولا لثمن نهائي نسخة 2018.

وخلال 12 مباراة سابقة سجل هدفا ضد كرواتيا في 2014 وصنع آخر ضد جنوب إفريقيا في 2010.

كأس العالم أندريس جواردادو كأس العالم 2010 المكسيك
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