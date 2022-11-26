انتهت في كأس العالم - الأرجنتين (2) - (0) المكسيك

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 20:31

كتب : FilGoal

هدف ليونيل ميسي مع الأرجنتين في المكسيك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأرجنتين ضد المكسيك في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم.

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ق 87: جووووووووول إنزو فيرنانديز يسجل الثاني بتسديدة رائعة بعد تمريرة من ليونيل ميسي

ق 76: هجمة خطيرة وعرضية من ألفاريز يبعدها الدفاع

ق 69: خروج دي ماريا وماك أليستر ونزول بالاسيوس وكريستيان روميرو

ق 65: جوووووووول ميسي والأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء

ق 63: نزول خوليان ألفاريز ومولينا بدلا من لوتارو مارتينيز ومونتيل

ق 57: نزول إنزو فيرنانديز بدلا من جويدو رودريجز

ق 50: ركلة حرة مباشرة لميسي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: نشاط هجومي من الأرجنتين قبل نهاية الشوط الأول

ق 44: مارتينيز يتصدى لركلة حرة مباشرة ويمسك بالكرة

ق 43: إنذار لـ مونتيل مدافع الأرجنتين

ق 41: خروج جواردادو ونزول إريك جوتيريز

ق 34: عرضية خطيرة من ميسي يبعدها أوتشوا

ق 31: تدخلات عنيفة دون خطورة على المرمى

ق 23: هدوء في اللعب

ق 10: عرضية للمكسيك خطيرة تمر جوار المرمى بعدما مرت من أمام هيكتور هيريرا

انطلاق المباراة بعد قليل

المكسيك الأرجنتين كأس العالم
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