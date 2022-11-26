انتهت في كأس العالم - الأرجنتين (2) - (0) المكسيك
السبت، 26 نوفمبر 2022 - 20:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأرجنتين ضد المكسيك في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم.
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ق 87: جووووووووول إنزو فيرنانديز يسجل الثاني بتسديدة رائعة بعد تمريرة من ليونيل ميسي
ق 76: هجمة خطيرة وعرضية من ألفاريز يبعدها الدفاع
ق 69: خروج دي ماريا وماك أليستر ونزول بالاسيوس وكريستيان روميرو
ق 65: جوووووووول ميسي والأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء
ق 63: نزول خوليان ألفاريز ومولينا بدلا من لوتارو مارتينيز ومونتيل
ق 57: نزول إنزو فيرنانديز بدلا من جويدو رودريجز
ق 50: ركلة حرة مباشرة لميسي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 45: نشاط هجومي من الأرجنتين قبل نهاية الشوط الأول
ق 44: مارتينيز يتصدى لركلة حرة مباشرة ويمسك بالكرة
ق 43: إنذار لـ مونتيل مدافع الأرجنتين
ق 41: خروج جواردادو ونزول إريك جوتيريز
ق 34: عرضية خطيرة من ميسي يبعدها أوتشوا
ق 31: تدخلات عنيفة دون خطورة على المرمى
ق 23: هدوء في اللعب
ق 10: عرضية للمكسيك خطيرة تمر جوار المرمى بعدما مرت من أمام هيكتور هيريرا
انطلاق المباراة بعد قليل