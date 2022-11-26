رقم جديد.. ميسي يعادل مارادونا في مشاركات كأس العالم

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 21:48

كتب : FilGoal

ميسي أمام السعودية

تعادل ليونيل ميسي نجم الأرجنتين مع أسطورة البلاد دييجو أرماندو مارادونا في صدارة عدد المشاركات بقميص الألبيسيليستي في كأس العالم.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

الأرجنتين
قطر 2022

ولعب مارادونا 21 مباراة في نسخ 1982 و1986 و1990 و1994.

بينما لعب ميسي 20 مباراة قبل صافرة انطلاق مباراة الأرجنتين والمكسيك، في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم 2022.

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وبذلك يتعادل ميسي مع مارادونا، في مشاركته المونديالية الخامسة بعد 2006 و2010 و2014 و2018.

أيضا سجل ميسي 7 أهداف في كأس العالم، ويحتاج لهدف واحد حتى يعادل مارادونا مجددا وجييرمو ستابيلي في المركز الثاني لهدافي الأرجنتين بالمونديال.

الصدارة لا تزال باسم جابرييل باتيستوتا الذي سجل 10 أهداف.

ويحتاج منتخب الأرجنتين للفوز على المكسيك لتصحيح وضعه بالمجموعة الثالثة، بعد خسارة الجولة الأولى أمام السعودية 2-1.

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